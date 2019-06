Football : Andrew Jung, première recrue de l'intersaison pour la Berrichonne

On connait le nom de la première recrue de La Berrichonne Football ! Andrew Jung, un avant-centre de 21 ans a signé pour deux saisons chez les Bleu et Rouge. Le lorrain découvrira la Ligue , il évoluait la saison dernière en Nationale à Concarneau

Châteauroux, Indre, Centre-Val de Loire, France

La première recrue castelroussine de l'intersaison de Ligue 2 s'appelle Andrew Jung. C'est avec le Stade de Reims, où il a signé en juin 2018 son premier contrat pro, que la Berrichonne de Châteauroux a conclu un accord pour le faire venirmais c'est à Concarneau que ce jeune avant-centre de 21 ans, originaire de Lorraine, évoluait la saison passée, prêté par le club champenois.

Avant-centre engagé pour 2 saisons

En Bretagne dans le championnat national, Andrew Jung - né le 8 octobre 1997 à Remiremont en Lorraine - a progressivement imposé son 1,92m dans le onze de départ et a inscrit 7 buts en 25 matchs. Passé par Ensisheim, Le Thillot, Mulhouse, Epinal, et donc Reims et Concarneau Andrew découvrira, pour la première fois avec La Berrichonne, le championnat de Ligue 2 . Le jeune attaquant s'engage pour 2 saisons avec La Berri. Il formalisera dans les prochains jours son engagement sous réserve de la traditionnelle visite médicale.