Ligue 1 - Andy Delort signe pour quatre ans à Montpellier

Montpellier, France

Il a souvent dit que Montpellier est son "club de cœur". L'attaquant Andy Delort a signé un contrat de quatre ans au MHSC, a annoncé mercredi le club héraultais. Prêté la saison passée par le Toulouse FC, l'attaquant âgé de 27 ans vient d'accomplir sa meilleure saison : 14 buts en 36 rencontres de Ligue 1 et sept passes décisives.

Son club de cœur

L'avant-centre, originaire de Sète, s'est totalement épanoui à Montpellier et a relancé sa carrière après un an et demi passé à Toulouse (2017-2018). Il a joué dans six clubs en sept saisons, de Nîmes à Caen (2015-2016), avant de s'exiler au Mexique pendant six mois aux Tigres de Monterrey (Mexique), au côté de l'ancien Marseillais Pierre-André Gignac.

Andy Delort, qui a des racines algériennes par l'intermédiaire de sa mère, a obtenu sa naturalisation algérienne. Mais il n'a pas été retenu dans la sélection des Fennecs pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations (21 juin-19 juillet).