Football anglais : Arsenal retire le brassard de capitaine au Mayennais Pierre-Emerick Aubameyang

L'attaquant des Gunners Pierre-Emerick Aubameyang vit des heures compliquées dans son club d'Arsenal en Angleterre. Après un entretien avec son entraîneur Mikel Arteta, il a été décidé que le natif de Laval ne soit plus le capitaine de l'équipe. Le brassard de capitaine lui a été retiré après une "infraction disciplinaire" expliquait ce mardi Arsenal dans un communiqué.

En cause : un retard à l'entraînement la semaine dernière. "Pierre-Emerick Aubameyang ne sera plus notre capitaine de club, et ne sera pas convoqué pour le match de mercredi contre West Ham United". Ce mercredi soir à 21h, les Gunners affrontent West Ham pour la 17e journée de Premier League.

"Nous attendons que tous nos joueurs, en particulier notre capitaine, respectent les règles et les normes que nous avons établies" écrit le club sur son site internet. Selon The Athletic, Pierre-Emerick Aubameyang avait eu l'autorisation, le lundi 6 décembre de faire un aller-retour en France pour rendre visite à sa mère, malade, afin qu'il puisse la ramener à Londres. Consigne lui avait été donnée de revenir le mercredi 8 mais l'attaquant mayennais serait arrivé finalement le jeudi 9 décembre en Angleterre. Arsenal a donc décidé de prendre des sanctions.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un départ dès cet hiver ?

Arrivé en 2018 en provenance du Borussia Dortmund et auteur d'une saison moyenne pour l'instant (14 matchs, 4 buts en championnat), l'aventure de Pierre-Emerick Aubameyang semble toucher à sa fin. Pourtant, en septembre 2020, l'attaquant de 32 ans avait signé une prolongation de contrat jusqu'en 2023.

Plusieurs clubs gardent un œil attentif sur la situation du Mayennais : le Paris Saint-Germain, régulièrement cité par les médias anglais, et plus récemment le FC Barcelone qui vient de perdre son attaquant Sergio Agüero. Le joueur formé à L'Huisserie pourrait faire ses valises dès le mercato hivernal en janvier.