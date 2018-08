L'ancien milieu du FC Bruges n'est pas encore prêt à jouer. Il doit d'abord s'intégrer et s'adapter au groupe. Anthony Limbombe a été officiellement présenté à midi, ce 24 août. Il est le transfert le plus cher de l'histoire de FC Nantes : près de 10 millions d'euros.

La nouvelle recrue du FC Nantes, Anthony Limbombe, et Frank Kita, le directeur général du club.

"Déja, je vais essayer de bien m'intégrer au groupe, il faut que je m'adapte au niveau des autres joueurs, assure Anthony Limbombe, la veille du match contre Caen à la Beaujoire. Physiquement je me sens bien, mais je ne peux pas encore commencer un match." Le joueur belge de 22 ans veux monter petit à petit en puissance pour aborder son premier match en Jaune et Vert à 100%.

Apporter de la vitesse à l'équipe

"Je suis un joueur plus technique, je pense pouvoir apporter de la vitesse à cette équipe, affirme la nouvelle recrue, et puis, marquer des buts et donner des passes décisives, comme je le faisais à Bruges." Pour l'entraîneur Miguel Cardoso, Anthony Limbombe est un joueur flexible : "Il peut jouer des deux côtés de l'attaque car il est à l'aise avec ses deux pieds. Comme il est technique, il faudra le mettre en position de duel offensif pour qu'il fasse la différence".