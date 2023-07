Football : après 31 années à la direction de l'AC Ajaccio, Alain Orsoni annonce sa démission

L'AC Ajaccio aura un nouveau président à partir de ce jeudi 13 juillet. Dans un communiqué de presse publié ce mercredi, Alain Orsoni annonce sa démission, estimant que "l'heure de la relève a sonné". Âgé de 69 ans, il a dirigé le club pendant 31 ans et estime qu'il "est temps d'ouvrir de nouvelles perspectives".

Un nouveau président qui sera présenté dès ce jeudi 13 juillet , à l'occasion d'une conférence de presse. Un jeune président dont l'identité n'a pas été révélée, extérieur au club et qui aura les pleins pouvoirs et donc un regard neuf sur la politique à mettre en œuvre pour faire grandir l'ACA.

À son successeur, Alain Orsoni rappelle que "de nouveaux défis sont à renouveler : pérenniser le sportif, continuer à moderniser [nos] infrastructures, développer nos ressources financières (...)". "Il lui appartiendra de poursuivre l'aventure et pourquoi pas de nous ramener une fois de plus au sein de l'élite du football professionnel. Forza Aiacciu !", conclut Alain Orsoni.

Place aux jeunes pourrait-on dire pour résumer cette décision néanmoins surprenante et en rien liée aux récents différents bancaires du club acéiste. Dans son communiqué de presse, le club précise que cette décision a été prise avant "l'ukase bancaire" annoncé quelques heures plus tôt dans un communiqué de presse . Ce mardi 11 juillet, le club dévoilait en effet qu'à "sa grande surprise" le Crédit Mutuel d'Ajaccio avait annoncé à ses dirigeants "que la banque ne souhaitait plus l'avoir comme client".

Alain Orsoni tire sa révérence après 31 années de dirigeant, vice président et président. Arrivé en 92, il a tout connu : les cinq accessions pour passer du monde amateur au monde professionnel en 98, il a aussi vécu les trois accessions au plus haut niveau en 2002, 2011 et 2022. Président de l'ACA, il a également été le représentant des présidents de Ligue 2 au Conseil d'Administration de la Ligue de Football Professionnel. Alain Orsoni passe la main mais n'abandonne pas pour autant l'ACA puisqu'il reste propriétaire de la holding qui détient le club.