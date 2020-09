Football : après sa deuxième victoire, une saison lancée pour le FC Rouen ?

Au mois d'avril, au moment de l'arrêt des championnats et une troisième place finale laissant un amer goût d'échec, on ne savait pas si le FC Rouen allait se remettre de son immense déception, après de longs mois passés si proche d'une montée en National.

Un début de saison poussif, seulement une seule victoire en cinq rencontres et les premiers doutes étaient déjà apparus dans l'esprit des supporters du FCR. Pourtant hier soir, c'est un FC Rouen solide en défense qui s'est imposé 1-0 à Diochon face à Saint Malo, une des grosses formations de la division, elle aussi en difficulté depuis le démarrage du championnat.

Une bonne première période, ponctuée d'un but du milieu Mahamadou Diarra à la 28ème minute, et une seconde plus poussive, où les visiteurs bretons se réveillent, multipliant les occasions sur le but du gardien rouennais, mais à l'arrivée une victoire, la deuxième de la saison, et une sixième place provisoire.

Repartir vers la montée

Pour David Giguel, l'entraîneur du FCR, "il fallait gagner aujourd'hui, c'était important comptablement". Selon lui, le début de saison difficile jusqu'au match de ce samedi est normal : "On a quelques nouveaux joueurs, un groupe qui se reconstitue. Il faut s'appuyer sur les 35 premières minutes de très haute facture."

Les Rouennais sont attendus par les autres équipes de leur poule pour jouer la montée et ils le savent, comme le buteur du soir Mahamadou Diarra, alors les résultats viendront, "Rome ne s'est pas faite en un jour", philosophe-t-il.

Prochaine rencontre, un déplacement compliqué samedi prochain face à une autre équipe très attendue pour la montée, Chartres.