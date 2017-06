Football, Aristouy des canards landais aux canaris nantais

Pierre Aristouy à Nantes. L’entraineur en chef du Stade Montois Football sera la saison prochaine en charge de l’équipe réserve professionnelle du club de Loire Atlantique.

Laquelle réserve évoluera en CFA 2. C'est unr etour aux sources pour Aristouy, 37 ans, montois de naissance, qui a été formé au FC Nantes pour lequel il a joué dix ans avant que de passer à Grenoble en Ligue 2 puis Pau et Bayonne. Revenu à Mont- de- Marsan comme joueur en fin de carrière il aura été ensuite l’entraîneur des jaune et noir presque cinq ans, faisant monter l’équipe en CFA et aux portes du championnat de National.

Né à Mont de Marsan, né au foot au stade montois, né au foot pro à Nantes…le lien de cœur.

Le Stade Montois football qui est dorénavant à la recherche d’un nouvel entraineur pour travailler avec les adjoints Christian Pilati et Thiery Chiarello. Le Stade montois qui va aussi devoirs se renforcer, 4 joueurs cadres s’en vont : Lafourcade, N’Golo, Abrassart et Acédo.