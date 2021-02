Ligue des champions : avant le match contre Barcelone, les supporters du PSG font grimper la température

A J-2 du choc face au FC Barcelone, les fans du Paris-Saint-Germain se sont réunis pour encourager leur équipe. Images et vidéos exclusives France Bleu Paris.

Ils étaient près de 300 supporters du PSG ce dimanche 14 février au matin au Camps des Loges à Saint-Germain-en-Laye. Ils ont répondu à l'appel du collectif Ultra Paris.

Parmi eux, des ultras mais aussi des familles, venus au centre d'entraînement parisien pour acclamer leur équipe, deux jours avant un match très important. Ce mardi 16 février à 21 heures, le Paris-Saint-Germain rencontrera en effet Barcelone en huitième de finale aller de Ligue des Champions.

"Donner de la force" aux joueurs Parisiens

Une initiative des supporters parisiens qui voulaient, comme l'explique Nicolas Boffredo le président du collectif Ultra Paris leur "donner de la force" avant d'affronter le FC Barcelone

Les joueurs du PSG étaient présents au Camps des Loges dès 10h pour un décrassage et certains d'entre eux comme Marquinhos et Moïse Kean sont ensuite allés échanger avec les responsable des Ultras. Diallo et Kimpembe dans leur voiture ont également traversé une haie d'honneur formée par les supporters.

