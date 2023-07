Football : avant le Mondial, les Bleues l'emportent 3-0 sur l'Irlande, Amandine Henry incertaine pour la suite

A deux jours du Mondial de football féminin, qui débute ce samedi, les Bleues l'ont emporté 3-0 sur l'Irlande jeudi soir. Les Françaises se sont quand même fait "bousculer" selon les mots du sélectionneur Hervé Renard.

Les Bleues se sont imposées à Dublin grâce notamment à un doublé de Maëlle Lakrar et un but deux minutes plus tard, d'Eugénie Le Sommer. Le match s'est joué à guichets fermés (7.600 personnes) sous la pluie et le vent irlandais.

Trois victoires en trois matchs de préparation

C'est la troisième victoire en autant de matches pour les Bleues et leur sélectionneur, après les deux prestations d'avril, face aux Canadiennes , championnes olympiques en titre (2-1), et face à la Colombie (5-2).

L'équipe de France féminine de football partira dès ce samedi en Australie pour la Coupe du monde. L'entrée en lice au Mondial est prévue le 23 juillet à Sydney contre la Jamaïque.

Amandine Henry touchée au mollet

Mais les Bleues risquent fort de laisser derrière elles la milieu de terrain Amandine Henry, de retour après plus de deux ans de disgrâce : elle souffre d'une douleur au mollet. Elle n'a pas joué ce jeudi à Dublin.

Une source proche des Bleues confie n'être "pas très optimiste" quant à la participation de l'ancienne capitaine au Mondial. Apparue, le visage très fermée sur le banc lors de l'échauffement, Amandine Henry doit passer des examens ce vendredi à Paris.

