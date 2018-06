Toulouse, France

Olivier Sadran a commencé par une annonce attendue : le retour à la tête de l'équipe d'Alain Casanova. Avant d'attirer la curiosité de son auditoire avec une nouvelle plus surprenante : le TFC va procéder à une augmentation de capital à hauteur de 20% en faisant entrer un "très grand club européen" a détaillé le président.

Un deal à conclure avant la fin septembre

Pour connaître l'identité de ce cador, il faudra attendre encore un peu. Olivier Sadran explique que les négociations sont en bonnes voies et devraient aboutir d'ici la fin septembre. Le but de ce partenariat, "c'est d'abord pour travailler sur le recrutement, développe Sadran, parce que les grands clubs européens ont des bases de données qui n'ont rien à voir avec les quatre ou cinq personnes qu'on peut mettre sur les terrains le week-end. Ils ont aussi des capacités de marketing, d'organisation et de vision du football de demain qui sont bien supérieures aux nôtres".

Ils ont une puissance sur le recrutement qui est sans commune mesure avec la notre

S'appuyer sur des compétences extérieures pour faire progresser le club, et aider dans sa mission le nouvel entraîneur Alain Casanova. "C'est Alain qui a eu la plus grande continuité dans les résultats depuis 2001, c'est aussi lui qui a fait jouer le plus de jeunes, et à l'exception de sa dernière année, on a eu des choses très intéressantes, à la hauteur de notre club" a tenu à préciser le président, manière de rassurer les sceptiques.

Pantxi Sirieix de retour

Plus que des résultats – Olivier Sadran espère un maintien tranquille, "entre la 8e et la 12e place" – c'est un état d'esprit que veut revoir l'actionnaire principal, "traumatisé par notre capacité à nous liquéfier". Pour incarner ce changement de mentalité, Pantxi Sirieix revient en homme fort, coordinateur sportif, pour faire le lien entre l'administratif et le staff. Au plan de l'effectif, le club table sur 4 à 8 recrues en fonction des départs, et cherche en priorité un défenseur, un à deux milieux et un à deux attaquants. Un "gardien expérimenté" aussi, manière d'anticiper le départ probable d'Alban Lafont. Son remplaçant ne sera sans doute pas Baptiste Reynet, actuel portier de Dijon, le club bourguignon en demande trop. Max-Alain Gradel fait lui son retour, définitivement transféré de Bournemouth, pour un peu plus d'un million d'euros.

Enfin le club n'a pas abandonné l'idée d'un naming autour du Stadium. La nouvelle convention signée avec la mairie de Toulouse le permettra, à condition de trouver une marque intéressée. Cette nouvelle convention fait passer le loyer du club à 1,6 million d'euros, c'est huit fois plus qu'actuellement. En attendant, tout le monde reprendra le chemin de l'entraînement ce jeudi 28 juin, avant un stage de préparation du 9 au 16 juillet, à Saint-Paul-lès-Dax (Landes).

Le programme de préparation du TFC

TFC - Red Star et TFC - Rodez, le 6 juillet à 19h au stade Paul-Lignon de Rodez ;

TFC - Villefranche-sur-Saône, le 10 juillet à 18h30 à Saint-Paul-lès-Dax ;

TFC - AC Ajaccio, le 14 juillet à 19h à Saint-Paul-lès-Dax ;

TFC - Sélection UNFP, le 21 juillet à 19h à Blagnac ;

TFC - Nîmes Olympique, le 28 juillet à 16h45 à Aigues-Mortes ;

TFC - Crystal Palace, le 4 août à 17h à Londres.