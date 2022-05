Football - Barrages : QRM reste en Ligue 2 après sa victoire face à Villefranche-Beaujolais (2-0)

Ce dimanche 29 mai est un jour de fête. C'est la fête des mères. Mais c'est surtout la fête du maintien historique de QRM en Ligue 2. Les Rouge et Jaune restent dans ce championnat. Jamais depuis la création du club, ils n'étaient restés deux saisons d'affilée en Ligue 2. C'est désormais chose faite. Pour le plus grand bonheur des joueurs et des supporters.

Qui pour entraîner QRM la saison prochaine ?

"On a eu mal au ventre. Là on était relégable il y a encore deux matchs. Aujourd'hui on sera là l'année prochaine", est soulagé Jérôme un supporter. "Quand je me réveille c'est QRM dans les yeux, dans mon cœur. Tant qu'ils seront en Ligue 2 je les supporterai toute ma vie", résume, ému Emmanuel, un autre supporter.

"Ce groupe a montré une forme de résilience. Aujourd'hui ces joueurs-là sont rentrés dans l'histoire du club parce qu'ils ont maintenu QRM en Ligue 2", explique Fabien Mercadal en conférence de presse. "Les joueurs ont été héroïques toute la saison, moi je n'étais là qu'une partie de la saison. Mais je suis fier de ce qui a été réalisé", ajoute l'entraîneur des Rouge et Jaune. Il doit rencontrer les dirigeants du club ce lundi pour statuer sur son avenir sur le banc quevillais. Fabien Mercadal est sous contrat jusqu'en 2023.

