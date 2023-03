Football, Bergerac prend la 2ème place du championnat de National 2

Ce weekend des 25 et 26 mars 2023 est marqué par la très belle opération du Boulazac Basket Dordogne, malgré de nombreuses absences, avec une belle prestation face à Saint Chamond. En National 2 de football, Bergerac signe un nouveau succès à l'extérieur et s'empare de la 2ème place. Avec son match nul à domicile, Trélissac perd une place au classement. En Nationale Une Féminine de handball, Bergerac s'impose à l'extérieur et s'offre une fin de saison plus tranquille. En rugby, retour sur les performances de Périgueux en Nationale 2, de Bergerac en Fédérale 1, de Belvès en Fédérale 2 et le point sur les matchs en retard de Fédérale 3. Retrouvez également les résultats football en Ligue Nouvelle Aquitaine et les résultats complets en handball.

Basket, Boulazac se sublime malgré les absences

Victoire du Boulazac Basket Dordogne au Palio face à Saint Chamond © Radio France - Xavier Dalmont

Boulazac Basket Dordogne 84-68 Saint Chamond. Samedi 25 mars 2023, 20h, coup d'envoi de ce match de la 25ème journée de Pro B. Avant le début de la rencontre, les dernières informations jettent un froid et mettent le doute sur la performance qu'accomplira le BBD devant son public. En effet, on apprend les blessures de dernières minutes de Travis Munnings et de Martin Junakovic qui viennent s'ajouter aux absences de Nic Moore, de Nicolas De Jong et de Paul Billong. Du coup, Alexandre Ménard, le coach boulazacois doit composer avec ses absences et intégrer deux jeunes espoirs du club. Boulazac n'en menait pas large et pourtant, devant 4500 spectateurs au Palio, Boulazac va s'imposer avec la manière, 84 à 68. Le BBD offre ainsi une belle victoire à son pigiste médical Raijon Kelly, qui disputait, hier soir, son dernier match sous les couleurs périgourdines. Auteur de 18 points il sera le deuxième meilleur marqueur du match, derrière Bathiste Tchouaffé, auteur de 21 points. Combatif, solidaire et faisant preuve d'un cœur énorme à l'image de toute l'équipe, il part sur une bonne note. Le pigiste médical de Nic Moore laissera un beau souvenir de son passage au BBD. Résultats complets de la 25ème journée . Classement de Pro B. Statistiques du match, site LNB .

Football, N2, Trélissac, un nul à domicile, une place de perdue

Trélissac concède le nul au stade Firmin Daudou face à Chamalières en National 2 de football - Trélissac FC

Trélissac 1-1 Chamalières. Hier soir, samedi 25 mars 2023, 18h00, coup d'envoi de cette rencontre de la 22ème journée de National 2 de football. Pas de but en première mi-temps, il faut attendre le début de la deuxième, à la 57ème pour assister à l'ouverture du score par les trélissacois, but de Jorris Romil. Trélissac ne parviendra pas à garder ce score et se fait surprendre par un but égalisateur de Chamalières à la 81ème minute. Dommage, les trélissacois sont passés près d'un bon résultat et surtout d'une belle opération au classement. Trélissac recule d'une place et se retrouve 7ème avant de se déplacer sur la pelouse du Goal FC, l'actuel troisième, lors de la prochaine journée de championnat.

Résultats complets et classement site FFF .

Football, N2, Bergerac s'empare de la deuxième place

Bergerac prend la 2ème place de National 2 de football après sa victoire à Saumur - Bergerac Périgord Football Club

Saumur 1-3 Bergerac Périgord Football Club. Cette 22ème journée de National 2 de football est elle un tournant dans la lutte à la montée ? C'est l'avenir qui le dira. Mais grâce à cette 10ème victoire de la saison, les bergeracois s'emparent de la 2ème place du classement à 3 points du leader, Vendée Les Herbiers. Bergerac domine le début du match, sans concrétiser. Il se fait même surprendre sur une des rares occasions de Saumur, à la 26ème minute. Mais la réaction bergeracoise ne tarde pas, avec le but égalisateur de Romain Escarpit à la 30ème minute. Trois minutes plus tard, Freddy Colombo inscrit le deuxième but bergeracois. Axel Tressens alourdira le score par un troisième but à la 73ème minute. Une victoire logique et méritée. Bergerac jouera son prochain match à domicile, face au 4ème, Angoulême. Attention, les charentais sont en formes. Résultats complets et classement site FFF .

Football, tous les résultats en Ligue Nouvelle Aquitaine

Régional 1, Poule B : Boulazac 3-0 Saint Médard. Brive ESA 2-0 Mussidan/Saint Médard. Trélissac(2) Feytiat.

Résultats complets, site FFF . Classement Régional 1, Poule B, site FFF .

Régional 2, Poule D : Limens/Saint Astier Nontron/Saint Pardoux.

Résultats complets, site FFF . Classement Régional 2, Poule D, site FFF.

Régional 2, Poule E : Cenon Sarlat Marcillac. Bergerac(2) Sainte Hélène. Bergerac La Catte Prigonrieux.

Résultats complets, site FFF . Classement Régional 2, Poule E, site FFF.

Régional 3, Poule E : Feytiat 0-2 Chancelade/Marsac. Brive ASPO Verteillac/Mareuil. Aurence-Roussillon Trélissac(3).

Résultats complets, site FFF . Classement Régional 3, Poule E, site FFF.

Régional 3, Poule F : Coulounieix-Chamiers 0-1 Saint Yrieix. Ruelle 3-0 Thenon/Limeyrat/Fossemagne.

Soyaux 1-1 Périgord Centre. Ribérac 3-0 Saint Junien.

Résultats complets, site FFF . Classement Régional 3, Poule F, site FFF .

Régional 3, Poule H : Pays du Dropt 2-0 Montpon/Ménesplet.

Résultats complets, site FFF . Classement Régional 3, Poule H, site FFF .

Régional 1 Féminine, Poule Unique : Bergerac Bressuire. Brive ESA Trélissac.

Résultats complets, site FFF . Classement Régional 1 Féminine, site FFF .

Handball, N1F, Bergerac, une victoire pour un maintien

Bergerac obtient la victoire du maintien en Nationale Une Féminine de handball à Moncoutant - Christian Lacombe

Moncoutant 28-29 Bergerac Périgord Pourpre Handball. Samedi 25 mars 2023, les bergeracoises étaient en déplacement pour le compte de la 21ème journée de Nationale Une Féminine de handball. Cette dixième victoire de la saison offre au club bergeracois l'assurance de se maintenir dans cette division. Voilà qui va permettre une fin de saison plus sereine, car le programme des 5 derniers matchs est loin d'être de tout repos. Bergerac va affronter, coup sur coup, le 2ème et le leader du championnat, puis le dernier et terminera par deux équipes de deuxième moitié du classement. La saison fut compliquée, avec de nombreuses blessures et des départs à gérer. Mais finalement, la récompense et le soulagement ponctuent ce match et cette nouvelle victoire à l'extérieur. Prochain match le 1er avril à domicile face à Mios Biganos, l'actuel deuxième. Résultats complets et classement, site FFHB.

Handball, les résultats des clubs périgourdins

Nationale 3 Féminine, Play down ; Périgueux 26-27 Tyrosse. Résultats et classement, site FFHB.

Pré-Nationale Féminine : Entente Périgord Sud-Ouest 19-35 Ribérac. Résultats et classement site FFHB.

Pré-Nationale Masculin : Châtellerault 21-31 Champcevinel. Résultats et classement site FFHB.

Excellence Régionale Féminine : Périgueux 28-27 Vivonne. Isle Sarlat. Résultats et classement site FFHB.

Excellence Régionale Masculin : Pessac 37-28 Lalinde. Résultats et classement site FFHB.

Honneur Régionale Masculin : Montpon 31-21 Champcevinel(2). Coulounieix-Chamiers 29-24 Carbon Blanc.

Résultats et classement site FFHB.

Rugby, N2, Périgueux face à Marmande

Le CAP recevait Marmande en Nationale 2 de rugby au stade Francis Rongièras - Alain Curutchet vice président CAP

Périgueux 7-6 Marmande. Petit résultat mais une victoire de plus pour les capistes. Les conditions météos n'ont pas du tout aidé à la réalisation d'un beau jeu. Pluie et vents forts au menu de ce dimanche après midi. Un 17ème succès en 20 matchs. Périgueux plus que jamais leader de sa poule de Nationale 2 de rugby.

Rugby, F1, Bergerac en déplacement à Bagnères de Bigorre

Bergerac en déplacement à Bagnères de Bigorre en Fédérale 1 de rugby - Thibault Chauvin, correspondant US Bergerac Rugby

Bagnères de Bigorre 27-14 Bergerac. 3 essais à 1, ce dimanche après midi, les bergeracois n'ont pas pu signer un dixième succès et s'inclinent assez logiquement sur la pelouse de Bagnères de Bigorre. 8ème au classement, Bergerac recevra Peyrehorade le dimanche 2 avril 2023 pour le compte de la 21ème journée.

Rugby, Belvès s'offre Cahors, le leader de Fédérale 2

Belvès face à Cahors, leader de Fédérale 2 de rugby - Christian Lacombe

Belvès 17-16 Cahors. Belle victoire ce dimanche après midi des sangliers face au leader, Cahors. Un onzième succès qui permet à Belvès d'occuper la 5ème place du classement. C'est un pas de plus vers les qualifications pour les phases finales. Les belvèsois iront à Causse Vézère pour la 21ème journée de Fédérale 2.

Rugby, F3, Vergt recevait Argentat en match en retard

Vergt reçoit Argentat en match en retard de Fédérale 3 de rugby - Hervé Janot, dirigeant UAV

Vergt (UAV) 20-5 Argentat. En match en retard, les vernois confortent leur deuxième place avant de jouer très bientôt les phases finales. Vergt a obtenu son treizième succès de la saison dans des conditions météos assez épouvantables, vents forts et pluie, tous les points ont été inscrits en première mi-temps.

Rugby, les autres matchs en retard de Fédérale 3

Le Lardin/Saint Lazare 18-25 Sarlat.

Le Bugue 24-21 Lacapelle Marival.

Nontron 12-19 Union Saint Astier/Neuvic

Classement de la poule 15 de Fédérale 3.

Rugby, Régionale 1, Ligue Nouvelle Aquitaine, les résultats

Régionale 1, Poule 2 : Pompadour 14-7 Montignac. Cublac/Terrasson 27-20 Juillac/Objat. XV Haut Périgord 24-5 Varetz.

Résultats complets et classement de Régionale 1, Poule 2, site FFR .

Régionale 1, Poule 3 : Trélissac 6-35 Mussidan. Le Queyran 18-17 Ribérac.

Résultats complets et classement de Régionale 1, Poule 3, site FFR .

