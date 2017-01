VIDEO - Football : Bergerac qualifié en huitième de finale de la Coupe de France

Bel exploit des footballeurs de Bergerac ce mardi 31 janvier en 16e de finale de la Coupe de France de football. Sur leur pelouse, les Bergeracois ont battu Lens 2-0 et se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition.

Ils l'ont fait ! Après 90 minutes de jeu face à une équipe de Ligue 2, les joueurs du Bergerac Périgord Football Club (CFA ) se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe de France de foot. Les Bergeracois ont battu Lens 2 à 0. Cette qualification est une première dans l'histoire du club périgourdin.

Dès les premières minutes du match, les Lensois ont donné le ton en confisquant le ballon. Face à eux, les Bergeracois font barrage. La défense à cinq mise en place par Fabien Pujo tient bon. Le BPFC ne manque pas d'occasions mais les tirs, non cadrés, finissent à côté des cages lensoises. A la 38e minute, Sébastien Bouscarrat fait redescendre la pression et marque le premier but périgourdin après une passe de Victor Fuchs. Les deux équipes en restent là jusqu'à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, les Bergeracois maintiennent la pression sur leurs adversaires. Deux minutes après la reprise, sur un centre de Terrence Pinto, Grégory Covin marque le second but du BPFC et trompe la vigilance du gardien lensois, Jérémy Vachoux. Dans les tribunes, les supporters bergeracois retrouvent de la voix. Le visage des Lensois se crispent.

Pendant la deuxième mi-temps, les Bergeracois sont acculés dans leur camp mais les Lensois ne parviennent pas à fissurer la défense périgourdine. Les dix dernières minutes du match sont marquées par plusieurs menaces lensoises mais le gardien René Dolivet est présent sur tous les ballons et signent de beaux arrêts. Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu jeudi soir à 18h.