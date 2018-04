Bergerac, France

Fabien Pujo, l'entraîneur ne cache pas sa déception : "Il y a la défaite alors qu'on avait espéré un autre résultat. On ne l'a pas senti aujourd'hui. Mais il faut accepter". Le club de football de Bergerac s'est incliné à domicile ce samedi face à Toulon (0-2) sur la pelouse de Campreal.

La montée en National 1 s'éloigne

Le BPFC a semblé subir l'attaque des Toulonnais. "On n'a jamais réussi à leur faire mal. Quand on ne fait pas mal, on se fait déséquilibrer", explique Fabien Pujo. Le premier but de la rencontre a été inscrit à la 52ème minute.

Cette défaite arrive au pire moment de la saison. Les Bergeracois avaient en ligne de mire la première place de leur groupe pour monter en National 1 la saison prochaine. "Mathématiquement tout reste possible alors on va se battre", rappelle l'entraîneur qui ne veut pas se démotiver.

Bergerac affronte Sète samedi prochain, le 21 avril.