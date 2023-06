Football : Bernard Casoni, nouveau coach de l'US Orléans, signe pour deux saisons

Le directeur général de l'USO Reynald Berghe, le président Philippe Boutron et le nouveau coach Bernard Casoni

France Bleu Orléans vous l'annonçait il y a quelques jours, c'est désormais officiel : Bernard Casoni, ancien défenseur de l'Olympique de Marseille , est le nouveau coach de l'US Orléans football. Il a été officialisé ce lundi, en même temps qu'une autre recrue, le directeur général Reynald Berghe , qui a passé près de 30 ans au LOSC. Sur ses objectifs, Bernard Casoni n'a pas caché l'ambition d'une remontée en Ligue 2. "On arrive avec un objectif, de faire le meilleur résultat possible, avec une montée, pourquoi pas (...) déjà, mettre les choses dans l'ordre de marche" dit-il.

De retour en France après plusieurs années à l'étranger

La dernière expérience en France de Bernard Casoni remonte à 2017, lorsqu'il entraînait Lorient. Il semble loin du profil de spécialiste du National que cherchait activement la présidence de l'USO. Mais ses diverses expériences au Maghreb ne l'ont pas empêché, assure-t-il, de garder un œil sur les championnats français. "Je connais quand même le championnat français, il n'y a pas que la Ligue 1 et la Ligue des Champions. J'ai assisté à beaucoup de matchs de Ligue 2 et de National, puisqu'il y en avait en Corse" a-t-il déclaré au cours de sa première conférence de presse comme coach de l'USO.

Le réseau orléanais a pesé dans la décision

C'est justement en Corse, chez Bernard Casoni, que Philippe Boutron s'est rendu pour rencontrer l'ancien coach de Valenciennes, Auxerre ou encore Evian-Thonon, avec qui Casoni a connu deux montées successives, en Ligue 2 puis en Ligue 1. C'était au début des années 2010. "Trois joueurs qui sont passés par Evian-Thonon (et l'USO ndlr), Pierre Bouby, Cédric Cambon et Antoine Ponroy, ont été coachés par Bernard. Je leur ai demandé leurs impressions" raconte Philippe Boutron. "Ils ont tous tenu le même langage, en me disant que grâce à lui, ils avaient progressé." Autre Orléanais qui a pu mettre son grain de sel : Bruno Germain, ancien coéquipier de Casoni à l'OM.

Un accent mis sur la condition physique

Interrogé sur les performances de l'US Orléans la saison passée, Bernard Casoni a insisté sur "les valeurs" qu'il souhaite apporter et à deux reprises, sur une condition physique optimale afin de tenir sur l'ensemble d'un match. "Si l'équipe prend des buts au bout d'une heure de jeu, c'est qu'il y a quelque chose. Soit c'est psychologique, soit physique. On va se pencher sur les problèmes, ça ne se fait pas du jour au lendemain (...) il va y avoir de nouveaux joueurs, une autre façon de travailler, qui peuvent amener, peut-être, autre chose" déclare-t-il, ajoutant, avec le sourire, que les installations "donnent envie de courir." A une grosse semaine de la reprise, le message aux joueurs semble clair.