Football Amiens SC - Bernard Joannin attend une réponse de Christophe Pélissier d'ici mercredi

Amiens

Bernard Joannin avait annoncé tout au long de la saison vouloir attendre l'officialisation du maintien de son club en Ligue 1 pour clarifier la situation de son entraîneur. Au lendemain de la victoire (2-1) contre Guingamp qui assure au club amiénois une 3e saison d'affilée dans l'élite du football français, le président de l'ASC a rencontré son coach ce samedi après-midi pour lui proposer une prolongation de contrat. "Christophe Pélissier et Bernard Joannin se sont construits ensemble dans le monde du football, du National jusqu'à une troisième année de Ligue 1, ce qui est assez formidable" a expliqué le chef d'entreprise. "J'ai donc bien sûr signifié à Christophe ma volonté de continuer l'expérience avec lui"

Joannin : "On a évoqué les sujets qui fâchent"

Au club depuis janvier 2015, Christophe Pélissier (53 ans) arrive en fin de contrat au terme d'une saison "très éprouvante sur tous les plans". Convoité par d'autres clubs comme Brest ou Lorient, l'ancien coach de Luzenac, semble usé par le fonctionnement et les désaccords en interne avec la cellule de recrutement dirigée par le conseiller du président John Williams. "On a évoqué les sujets qui fâchent" a confié Bernard Joannin sur France Bleu Picardie. "Je suis convaincu que ces deux hommes là peuvent continuer de travailler ensemble car ce sont deux hommes de talent et deux hommes intelligents. Quand j'ai des collaborateurs de talent je souhaite les garder. Et le fait que _John (Williams) vienne habiter à Amiens_, c'est une information que je vous donne, fera que les relations seront meilleures."

Réponse d'ici mercredi soir

Le président de l'Amiens SC espère obtenir une réponse favorable de son coach "d'ici mercredi soir au plus tard, c'est le timing que l'on s'est fixé tous les deux. On est en phase avec Christophe, ce sera mon ami pour la vie!"