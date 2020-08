Football- Bernard Joannin (Amiens SC): "Nous ne faisons pas n'importe quoi!"

Même si l'Amiens SC a enfin accéléré son recrutement cette semaine avec les arrivées du jeune latéral gauche anglais Adam Lewis (Liverpool), du milieu défensif ghanéen Emmanuel Lomotey (Extremadura), et du latéral droit Mickaël Alphonse (Dijon), le début de saison s'annonce inquiétant pour une équipe très en retard dans sa reconstruction. De jeunes joueurs inexpérimentés devraient même faire leurs débuts en professionnel lors du premier match contre Nancy ce samedi 22 août (19h) à la Licorne. Une situation qu'assume le président de l'Amiens SC Bernard Joannin

Bernard Joannin: "La qualité demande du temps"

"Ce n'est même pas un problème financier, la réalité des choses c'est qu'il faut convaincre les joueurs de talent qui peuvent vous amener à effectuer une belle saison de venir à Amiens. Vous êtes bien sûr beaucoup moins attractif en Ligue 2 qu'en Ligue 1. Et comme nous voulons des joueurs de haut niveau nous avons pris la décision, plutôt que de prendre des joueurs moyens, de prendre de la qualité, et cette qualité demande du temps!"

Nous allons recréer un groupe de qualité pour bien figurer parmi le peloton de tête, les dix premiers de la Ligue 2 - Bernard Joannin président d'Amiens

Selon Bernard Joannin, "l'Amiens SC n'est pas dans une année de transition mais dans le début d'un nouveau cycle. Nous allons recréer un groupe de qualité pour bien figurer parmi le peloton de tête, les dix premiers de Ligue 2."

Pas question donc pour le chef d'entreprise amiénois d'imaginer, après la double montée de National en Ligue 1 (2016 et 2017), le scénario catastrophe d'un chemin inverse. "Le club est sain financièrement, bien géré, structuré, nous ne faisons pas n'importe quoi! C'est pour cela que nous prenons notre temps. Et le soutien de nos partenaires est énorme! Nos 45 actionnaires ont décidé de faire cadeau au club des cinq derniers matchs de Ligue 1 à domicile annulés la saison dernière et 64% de nos abonnés et partenaires ont choisi de ne pas demander de remboursement. C'est extraordinaire!"

L'Amiens SC, qui compte aujourd'hui 2700 abonnés (contre 5500 en Ligue 1 la saison dernière), débutera le championnat de Ligue 2 face à Nancy ce samedi 22 août à 19h au stade de la Licorne. Match à vivre dès 18h45 en intégralité sur France Bleu Picardie