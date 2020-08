Berrichonne de Châteauroux : le stade Gaston Petit en mode Covid, comment ça marche ?

Pour ce premier rendez-vous au stade Gaston-Petit et après sa belle victoire 1 à 0 sur la pelouse de l'AC Ajaccio en ouverture du championnat de ligue 2, la Berri reçoit l'AJ Auxerre samedi soir. En raison de la crise sanitaire, un protocole sanitaire très strict est mis en place : "Il y a quatre grandes consignes : tout d'abord, le port du masque obligatoire pour tous et en tous lieux" précise Mickaël André, le stadium manager du stade Gaston-Petit ; "Ensuite la distanciation sociale, c'est à dire que dans les trois tribunes, Intermarché, Crédit Agricole et Conseil Départemental, le placement est libre. Si vous venez seul, il faut laisser le siège libre à coté de vous. Si vous venez en famille, là aussi vous devez laisser un siège libre avec la famille ou la personne d'à côté. Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition dans les nombreux points de contact à l'entrée du stade ou dans les buvettes. Enfin il y aura aussi des sens de circulation à respecter, par exemple a proximité des buvettes avec un marquage au sol." La tribune d'honneur pour sa part sera ouverte uniquement aux partenaires et abonnés avec une place numérotée. Ils devront tous sans exception respecter ces mêmes consignes.

En revanche,la buvette, à savoir l'espace restauration Soli, sera fermé. Cette buvette sera installée en extérieur. Les partenaires qui seront reçus dans des lieux clos seront obligatoirement assis, notamment dans la nouvelle loge rez-de- chaussée pour regarder le match mais aussi à l'espace partenaire où le bar n'accueillera plus de personne debout. Les journalistes devront eux aussi être masqués et respecter la distanciation sociale.

La tribune de presse qui accueille en moyenne quinze journalistes observera la distanciation sociale, le port du masque sera également obligatoire © Radio France - Sylvain ROGIE

Aucune place ne sera vendue au guichet le jour du match

Aucune place ne sera vendue aux guichets du stade Gaston-Petit pour des raisons évidentes, à savoir la circulation des billets pour accéder au stade mais aussi éviter les contacts avec les billets de banque ou la monnaie. En revanche vous pouvez dès maintenant acheter votre place en ligne et ce jusqu'au coup d'envoi du match et à la boutique du club dans l'enceinte du stade jusqu'à vendredi 18h00. Les portes du stade Gaston-Petit seront ouvertes une heure trente avant le coup d'envoi soit à 17h30. Le coup d'envoi entre La Berrichonne Football et Auxerre sera donc donné à 19h00.