Football : bientôt une ligue 2 à 18 clubs

La ligue 2 devrait passer de 20 à 18 clubs dés la saison prochaine. La Ligue Nationale de Football devrait voter cette réforme ce jeudi après-midi, quelques mois après avoir déjà décidé de passer de 20 à 18 clubs en Ligue 1. Le projet est de perdre quatre des quarante clubs des deux premières divisions du football français.

Moins de match et plus de droits télé

Le but de cette réforme est d'abord d'alléger le calendrier de la ligue 1. Mais il est aussi question des droits télé. S'il n'y a que 18 clubs, chaque club touchera plus de la part des diffuseurs des deux championnats. Il est vrai que les clubs pro souffrent en ce moment financièrement. La plupart des clubs sont favorables à cette réforme. Les plus gros en vérité, parce que les plus petit comme le Pau FC y voit surtout des inconvénients même s'il est prévu qu'une ligue 3 professionnelle remplace l'actuel championnat de national.

Un maintien compliqué

Les deux prochaines saisons s'annoncent très dures pour ceux qui jouent le maintien. Dès la saison 2022/2023, il y pourrait y avoir quatre descentes pour absorber les quatre descentes de Ligue 1 et permettre quand même deux montées. Ces modalités restent encore à préciser, mais cette perspective, bien sûr, qui ne fait pas l'affaire du Pau FC. Joël Lopez, le vice-président du Pau FC annonce sur France Bleu Béarn que le club va voter contre. Pau est le plus petit budget de cette ligue 2 et son ambition principale est le maintien dans cette division. Joël Lopez qui ajoute que cette réforme va fragiliser le maillage du territoire. Il n'y a que deux clubs de ligue 2 dans toute la nouvelle aquitaine. "Les licenciés ont besoin de locomotive". Ca réduit aussi le marché de l'emploi pour les joueurs professionnels. Le syndicats des joueurs pro va voter contre cette réforme. Mais tout cela ne fait pas une majorité.