Football : bientôt une ligue 3 pro à la place du championnat de National ?

L'idée n'est pas nouvelle, mais elle semble faire du chemin. Réunis en séminaire de travail au siège de la Fédération française de football (FFF), les présidents des clubs de National ont évoqué la création d'une ligue 3 professionnelle. Un appel relayé notamment par la Berrichonne de Châteauroux et l'US Orléans, deux clubs professionnels, anciens pensionnaires de ligue 2. Rien n'est acté pour le moment, il s'agit simplement d'une piste de travail, mais une prochaine réunion sur le sujet est d'ores et déjà programmée en octobre.

(image d'illustration - stade de la Source à Orléans) © Radio France - Manon Klein

Des discussions en cours

Les présidents des clubs qui évoluent en National ont été reçu jeudi dernier par le président de la FFF, Philippe Diallo. Ils argumentent dans un communiqué publié ce lundi 11 septembre pour soutenir l'évolution de leur championnat vers une Ligue 3. "Ce championnat accueille 18 clubs (9 fédéraux-9 professionnels) dont plus de la moitié ont déjà évolué dans un passé récent en Ligue 1 et Ligue 2. Il est devenu un fournisseur de talents régulier de nos clubs de l’élite et même de l’Équipe de France. Son attractivité se renforce chaque saison encore davantage avec notamment une audience moyenne qui a crû de 50% la saison dernière et une fréquentation stade, en ce début de saison, qui explose avec plusieurs matchs par journée entre 5 000 et 15 000 spectateurs !" soulignent les dirigeants.

Plusieurs "propositions concrètes" ont été formulées au président de la FFF jeudi dernier, et quatre représentants participent à un groupe de travail mis en place par le Comex (comité exécutif de la FFF) autour de la création d'une possible ligue 3. Les dirigeants de clubs de National précisent également dans leur communiqué qu'une prochaine réunion doit avoir lieu en octobre.