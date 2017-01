Football - Bordeaux : Diego Rolan, sanctionné, n'ira pas à Clermont

En déplacement sur le terrain du Clermont Foot (Ligue 2) ce dimanche, pour le compte des 32e de finale de coupe de France, les Girondins devront se passer de leur attaquant Diego Rolan, sanctionné après avoir manqué la reprise de l'entrainement. Mais entendent bien faire respecter la hiérarchie.

Après avoir passé la trêve des confiseurs, et le stage sur l'île de Ré (du 1er au 4 janvier), les Girondins de Bordeaux ont retrouvé la plaine du Haillan. Les groupe a effectué une opposition jeudi, et se s'est contenté d'une séance très légère ce vendredi. Deux entraînements auxquels n'a pas pris part Diego Rolan. Après avoir rencontré le président Jean-Louis Triaud et l’entraîneur Jocelyn Gourvennec, l'Uruguayen a été sanctionné financièrement, et a passé toute la semaine avec l'équipe réserve, pour avoir manqué la reprise de l'entraînement le 1er janvier. Il ne sera pas dans le groupe bordelais qui se déplacera à Clermont dimanche (14h15).

Daniel Mancini va rejoindre Bordeaux

Et qui dit début d'année dit aussi mercato. La période des transferts pourrait être mouvementée côté girondin. Jocelyn Gourvennec a déjà annoncé l'arrivée courant du jeune (20 ans) Argentin Daniel Mancini. Ce milieu de terrain relayeur évolue au club des Newell's Old Boys. Auparavant, il jouait au Proyecto Crecer, club filiale des Girondins, par lequel sont passés Valentin Vada et Emiliano Sala (aujourd'hui à Nantes). L'entraîneur bordelais a aussi affirmé "vouloir apporter un peu de nouveauté au groupe", et a admis avoir parlé à l'entourage d'un autre milieu de terrain, Jonas Martin, ancien joueur de Montpellier, aujourd'hui en manque de temps de jeu avec son club espagnol du Betis Séville.

Mais au Haillan, toutes les yeux sonf fixés sur le match de dimanche. Un déplacement pour lesquels les Girondins manquent de quantité en attaque, avec les suspensions de Jérémy Ménez et Diego Rolan, et le départ, annoncé jeudi, d'Isaac Kiese Thelin, prêté jusqu'à la fin de la saison au club belge d'Anderlecht. Cédric Carrasso et Thomas Touré sont toujours absents sur blessure, alors que le capitaine Jaroslav Plasil, malade cette semaine, s'est entraîné en marge du groupe. A noter également le retour avec la réserve de Nicolas Maurice-Belay, longtemps blessé à un genou, et dont le dernier match remonte au 16 janvier 2016.

On a besoin de regagner un match

Malgré ces absences, Jocelyn Gourvennec attend beaucoup de ce tour de coupe : "On a besoin de regagner un match, puisque notre dernière victoire remonte à la rencontre contre Nice, le 14 décembre", explique le technicien bordelais. Cette rencontre contre Clermont ouvre une série de trois matchs en sept jours, avec la réception de Guingamp mercredi, en quart de finale de la coupe de la Ligue et le déplacement à Angers, dimanche 14. Mais pour autant, pas question de négliger cette rencontre pour Gaëtan Laborde, lui-même ancien joueur de Clermont : "On était sur une mauvaise dynamique avant la trêve, donc on veut profiter de ce match pour lancer notre année 2017".