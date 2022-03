Football : c'est maintenant ou jamais pour la Berri à domicile face à Laval

La Berrichonne peut encore viser la montée en Ligue 2, l'objectif fixé par le prince saoudien. Cette rencontre face au Stade Lavallois est capitale : en cas de succès, le podium ne serait plus très loin. La pression du résultat est sur les épaules des Castelroussins.

Même si rien n'est encore joué en ce qui concerne les deux montées directes en Ligue 2, il faut bien reconnaitre que les résultats de la 25ème journée sont plutôt favorables dans la mesure où la Berri accueille Laval, l'actuel leader. Concarneau, le deuxième a fait match nul à Créteil (2-2) et Bourg-en-Bresse s'est incliné à St Brieuc (1-0). En clair, les footballeurs de la Berri sont à 8 points des Mayennais qui filent tout doit vers l'accession. Ils sont aussi à 7 points du deuxième Concarneau et enfin à quatre points du barragiste Annecy et tout cela avec un match en moins.

La Berrichonne peut marquer les esprits en cas de succès face au leader Laval

Ce Berri - Laval est-il le match de la dernière chance ? Autrement dit en cas de défaite est ce que les Castelroussins peuvent dire adieu à la montée en ligue 2. La réponse est non. Mais une victoire serait un très bon coup. "Ce n'est pas le match de la dernière chance car sans jouer nous sommes à quatre points du troisième. Mais nous avons une obligation de résultat si nous voulons atteindre les objectifs qui sont les nôtres", souligne l'entraîneur castelroussin Mathieu Chabert. Une chose est sûre, Laval est un sacré client. Au cours de cette saison, les Mayennais ont vécu une série de huit victoires de suite à l'extérieur. Une série qui s'est interrompue il y a deux semaines sur la pelouse des Manceaux.

"Quand le public est derrière nous ça se sent" Mathieu Chabert l'entraîneur de la Berri

Pour ce choc de la 25e journée du championnat National, au moins 5.000 spectateurs sont attendus au stade Gaston-Petit. "Quand le public est derrière nous, franchement ça se sent. Je me souviens de la réception d'Orléans, il y a avait du monde aussi ce jour là", se rappelle Mathieu Chabert. Face aux Orléanais, le 19 novembre dernier, les Castelroussins s'étaient imposés chez eux 4 buts à 1. Ce Berri - Laval a une saveur particulière pour ces deux équipes qui ambitionnent l'accession en Ligue 2.

En cas de succès uniquement, si Laval l'emporte, les Mayennais compteront 11 points d'avance sur la Berri et quatre points sur le deuxième Concarneau. En revanche si les Berrichons ont la bonne idée de s'imposer chez eux, ils se relancent complètement dans la course à l'accession. Les joueurs de Mathieu Chabert reviendraient du même coup à quatre points du deuxième Concarneau. Et devinez quoi, le lundi 21 mars, la Berri se déplace à Concarneau !