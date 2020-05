Football - Calais fête les 20 ans de son épopée en Coupe de France

Il a fallu 10 matchs et 10 victoires aux amateurs du CRUFC (Calais Racing Union Football Club) avant d'arriver le 7 mai 2000 en finale face au FC Nantes. Une épopée remplie d'exploits : les calaisiens ont fait tomber 2 équipes de Ligue 2 ( Lille et Cannes) et 2 autres de Ligue 1 ( Strasbourg et Bordeaux)

Calais à la "une" de France Football © Radio France - Emmanuel Bouin

Le plus bel exploit reste celui face à Bordeaux dans un stade Felix Bollaert plein de 40 000 supporters. Score nul et vierge à la fin du temps réglementaire pour une victoire 3 à 1 dans les prolongations. Les Bordelais (champion de France en titre) emmenés à l'époque par Christophe Dugarry, sont chaos. Calais est en finale de la Coupe de France.

Calais - Bordeaux : le match référence pour Ladislas Lozano l'entraineur de l'épopée Copier

Les supporters calaisiens fêtent leurs joueurs © Maxppp - A. LECOQ

L'image forte de cette épopée, c'est lors de la finale perdue face à Nantes (2 à 1) lorsque Mickael Landreau, le gardien des canaris invite le capitaine calaisien a soulever la coupe avec lui.

Au Stade de France, lors de la remise de la coupe aux Nantais © Maxppp - Franck Dubray

Le parcours complet du CRUFC jusqu'en finale

-4e tour : Campagne-lès-Hesdin (D1 District) 0-10 Calais.

-5e tour : Saint-Nicolas-lès-Arras (R) 1-3 Calais.

-6e tour : Marly-lès-Valenciennes (CFA 2) 1-2 Calais.

-7e tour : Calais 1-0 Béthune (CFA 2).

-8e tour : Calais 4-0 Dunkerque (CFA).

-32e de finale : Calais 1-1 a.p., 7 t.a.b. à 6 Lille (D2).

-16e de finale : Calais 3-0 Langon-Castets (CFA 2).

-8e de finale : Calais 1-1 a.p., 4 t.a.b. à 1 Cannes (D2).

-Quart de finale : Calais 2-1 Strasbourg (D1).

-Demi-finale : Calais 3-1 a.p. Bordeaux (D1).

-Finale : Calais 1-2 Nantes (D1).