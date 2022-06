Football : Canal+ remporte "l'intégralité" des droits de diffusion des coupes d'Europe de 2024 à 2027

"Très fier d'annoncer que Canal+ vient de remporter la diffusion de l'intégralité de la Champions League, de l'Europa League et de l'UEFA Conference" : c'est par ces mots que le président du groupe, Maxime Saada, annonce ce mercredi soir sur Twitter que la chaîne diffusera l'ensemble des coupes européennes, "pour la _période 2024-2027_". "Mbappé, Ronaldo, Messi, Benzema, De Bruyne, Lewandowsky, Salah, Mané, Neymar ... Les plus grands joueurs du monde, les plus beaus chocs européens et les meilleurs joueurs et clubs français: seulement sur Canal +", s'est réjoui peu après la chaine dans un communiqué.

"Très très heureux pour nos abonnés et nos équipes", écrit Maxime Saada sur les réseaux sociaux. Le montant de l'appel d'offres n'a pas été communiqué. La chaîne cryptée avait déjà, avec beIN Sports, récupéré en 2019 les droits de la diffusion télévisée de la prestigieuse Ligue des Champions pour la période 2021-2024. La compétition était auparavant retransmise sur RMC Sport depuis 2018. En 2019, selon le journal L'Equipe, Canal + et beIN Sports avaient dépensé une somme record de 375 millions d'euros annuels pour la seule Ligue des Champions.