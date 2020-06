Football - Canet a trouvé son nouvel entraîneur

PQR L'Est Républicain

Le Canet Football poursuit ses changements. Décidément, le club n'aura pas le même visage en Nationale 2. En place depuis deux ans, le coach William Prunier est parti et son successeur est désormais connu. Il s'agit de Farid Fouzari.

Il était cette saison à la tête de l'effectif de l'Athletico Marseille qui a eu le même parcours que Canet, à savoir leader de Nationale 3 et promu à l'étage supérieur durant le confinement. Seulement, la semaine dernière le club a finalement été rétrogradé au niveau régional sur tapis vert.

Farid Fouzari a 52 ans. Dans les années 80-90, il a effectué son parcours de joueur professionnel à Sedan et Charleville.

Les dix dernières années, il a entraîné au niveau national dans des clubs comme Quevilly, Sedan ou encore Martigues.

Après cette nomination, le club de Canet pourra parfaire son recrutement. Quelques recrues sont encore attendues. Les entraînements reprendront début juillet et, au mois d'août, pour la reprise du championnat ce sera donc un CRFC totalement new look qui s'attaquera à ce nouveau défi de la Nationale 2.