Il y a de sacrés changements en ce moment au club de Canet-en-Roussillon qui jouera la saison prochaine en nationale 2. Après deux ans de collaboration, le club et son entraîneur, l'ancien international WIlliam Prunier, se séparent.

Football - Canet et son entraîneur William Prunier se séparent

William Prunier et Canet, cest fini !

Canet et William Prunier, c'est fini ! Le communiqué pour l'annonce est on ne peut plus bref. En quatre lignes, le club catalan assure le service minimum pour annoncer la nouvelle. Rien à voir avec l'annonce de sa venue il y a deux ans :

Le club et William Prunier, entraîneur de l’équipe première, ont convenu d’un commun accord de cesser leur collaboration avec effet immédiat. Nous remercions William pour le travail et les résultats obtenus durant sa présence au club et lui souhaitons bonne continuation.

Le club ne fournit pas plus d'explication. Ce départ peut paraître surprenant car le club vient d'accéder à la division supérieure. Le CRFC est en plein chamboulement, il y a trois semaines, les présidents ont changé, mais sans la moindre ambiguïté. La semaine dernière, c'est le poste de manager général qui a été créé et confié à Jordi Delclos, joueur emblématique du club.

Désormais, le club annonce le départ de son entraîneur. S'il n'y aura vraisemblablement pas d'explication officielle, il pourrait nettement plus s'agir d'une histoire humaine et d'incompatibilité de caractères. William Prunier qui n'était pas réputé pour un joueur tendre sur le terrain n'a pas fait l'unanimité au club dans sa façon de travailler et surtout de transmettre ses idées. Et ce, à tous les étages du club.

Dans un sport qui subit de plein fouet la concurrence des deux rugbys dans le département, le rôle de VRP ne collait pas à la peau du technicien. Ses rapports avec les médias locaux étaient très compliqués, voire très froids. Depuis quelques temps, Canet annonce justement vouloir séduire et retrouver une image de club familial et ouvert. D'où aussi la nomination de Jordi Delclos.

Au sein du club, l'entraîneur en place depuis deux ans était habitué des coups de gueule en privé ou en public. On se souvient notamment qu'après la défaite en 32e de finale de la coupe de France contre Monaco, à Gilbert-Brutus, l'entraîneur s'en était pris aux dirigeants qui avaient caché un carton de bouteille de champagnes dans le vestiaire en cas de victoire. Un discours qui avait surpris et tranché avec l'ambiance générale et le succès populaire de ce match. 10.000 spectateurs pour un match de foot dans le département, ce n'est pas si souvent...

William Prunier aura donc été l'entraîneur de la montée mais ce sera sans lui que le CRFC continuera de se développer.