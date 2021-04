Football - Christophe Carpentier (médecin de l'Amiens SC): "Bon espoir d'avoir stoppé l'épidémie"

Un peu plus de trois semaines après l'apparition des premiers cas positifs à l'Amiens SC, le Docteur Christophe Carpentier a confirmé une amélioration de la situation sanitaire à la Licorne

Aucun joueur positif avant Rodez

"Depuis l'instant où nous avions décidé avec la direction du club et le staff de fermer complètement le stade et de mettre tous les joueurs en isolement pour s'entretenir physiquement de façon individuelle, nous avons fait trois séries de tests et aucun des joueurs sur notre liste est revenu positif malgré quelques cas par-ci par-là dans les bureaux" explique le médecin de l'Amiens SC. "On ne baisse pas la garde, mais on a l'espoir d'avoir stoppé au moins pour l'instant cette épidémie. Peut-être que dans une semaine ou quinze jours un autre joueur ou membre du staff sera touché par une autre personne et que ça pourra de nouveau reflamber, mais en tous cas sur le présent on en est là"

Tanchot et Lomotey au repos

A part l'entraîneur Oswald Tanchot convalescent et le milieu de terrain Emmanuel Lomotey rentré seulement mercredi dernier du Ghana où il avait été testé positif en sélection, tous les autres joueurs sont donc à disposition du staff pour la venue de Rodez ce dimanche 11 avril en Ligue 2. Reste à savoir quelle sera leur condition physique après une telle coupure. "On a estimé que des joueurs avaient bien récupéré, d'autres ont eu plus de difficultés, cela fait partie de notre réflexion de savoir qui doit ou non enchaîner les matchs" précise Christophe Carpentier.

Il est évident qu'on ne sort pas du Covid toujours en grande forme donc on en tient compte" - Christophe Carpentier médecin de l'Amiens SC

"Quand quelqu'un a été malade à cause du Covid, de la grippe ou autre, si il reprend sans être en pleine possession de ses moyens le risque numéro un c'est la blessure. Les autres risques on les a étudiés par ailleurs. Mais il est évident qu'on ne sort pas de cela toujours en grande forme donc on en tient compte."

Sept matchs en 21 jours

Et la difficulté sera de bien gérer le calendrier surchargé du mois d'avril avec sept matchs en 21 jours. Le premier de cette folle série aura donc lieu ce dimanche 11 avril (19h) à la Licorne. Un match à vivre en intégralité dès 18h45 sur France Bleu Picardie. Amiens (14e avec 37 points) enchaînera ensuite deux déplacements à Clermont-Ferrand le 14 avril puis à Chambly trois jours plus tard.