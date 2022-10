Football : clap de fin pour l'Entente Perrier Vergèze (R3) en coupe de France

L'aventure en coupe de France est terminée pour l'Entente Perrier Vergèze. Le club gardois qui évolue en Régionale 3, soit le huitième niveau du football français, a été éliminé ce samedi après-midi lors du 6e tour. Les Vergézois, entraînés par l'ancien crocodile Romain Canales, se sont inclinés aux tirs au but face à Saint-Estève Espoir Perpignan Méditerranée Métropole, co-leader en Régionale 1. Il y avait 2-2 à la fin du temps règlementaire. C'est Kevin Coll qui avait ouvert le score à la demi-heure de jeu. Les Catalans, qui avaient inscrit deux buts dans les dix dernières minutes, pensaient tenir leur qualification. Mais Arthur Chevet a finalement égalisé et arraché la séance de tirs au but dans les toutes dernières secondes de la partie.

Près de 500 spectateurs ont assisté à cette rencontre.