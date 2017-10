Football : Claudio Ranieri fait tourner son effectif en coupe de la ligue

L'entraîneur du FC Nantes a décidé de laisser de nombreux titulaires au repos pour affronter le Tours FC ce mercredi soir en seizièmes de finale de la coupe de la ligue. Huit joueurs présents sur la feuille de match samedi soir contre Guingamp ne sont pas du voyage en Indre-et-Loire

Avant un déplacement à Dijon samedi pour tenter de confirmer sa place sur le podium de ligue 1, le FC Nantes se déplace à Tours ce mercredi soir, en 16ème de finale de la coupe de la ligue. Le duel paraît déséquilibré entre Canaris et Tourangeaux : Les Nantais, 3ème de ligue 1 sont invaincus depuis le 12 août; alors que leurs adversaires, 20èmes et derniers de ligue 2, n'ont toujours pas remporté le moindre match. Face à cette absence de résultats, les dirigeants du Tours FC ont d'ailleurs écarté il y a dix jours leur duo d'entraîneurs Gilbert Zoonekynd et Nourredine El Ouardani. Ils ont chargé Sébastien Gondouin d'assurer l'intérim.

Affiche des 16èmes de finale de la coupe de la ligue Tours FC / FC Nantes - image issue du site www.toursfc.fr

Après un rapide aller-retour à Londres lundi soir, pour la remise du trophée d'entraîneur de l'année 2017 à Zinédine Zidane, Claudio Ranieri, consacré en 2016 pour avoir conduit Leicester au titre de champion d'Angleterre, a décidé d'appliquer la méthode qu'il utilisait outre-manche pour les matches de Cup : faire tourner son effectif. Tatarusanu, Diego Carlos, Djidji, Dubois, Touré, Krhin, Nakoulma et Sala qui ont joué samedi sont laissés au repos. Seuls six Canaris alignés contre Guingamp font le déplacement en Indre-et-Loire. Le coach nantais n'entend pas pour autant sacrifier la coupe sur l'autel du championnat : "La Coupe, c'est sérieux pour nous, c’est une bonne chose pour arriver à l’Europe". Claudio Ranieri attend de ses titulaires d'un soir qu'il saisissent leur chance et se mettent en valeur.

la composition du groupe nantais pour le déplacement à Tours en coupe de la ligue - image issue du site fcnantes.fr

Plus de 8.000 spectateurs sont attendus mercredi soir au stade de la vallée du Cher.