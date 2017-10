Football : Claudio Ranieri s'envole pour Londres

Après Zurich l'année dernière, le gotha du ballon rond a rendez-vous ce lundi à Londres pour "The Best FIFA Football Awards". Meilleur entraîneur FIFA en 2016, le Nantais Claudio Ranieri sera présent dans la capitale anglaise pour remettre le trophée cette année. Zinédine Zidane est favori.

Il y a un an à Zurich, Claudio Ranieri était désigné meilleur entraîneur FIFA de l'année 2016. Cela venait récompenser sa fabuleuse épopée avec le club anglais de Leicester. Un an plus tard, l'entraîneur du FC Nantes sera présent à Londres ce lundi pour la 2e édition de cette cérémonie intitulée "The Best FIFA Football Awards". Mais cette fois-ci, c'est lui qui va remettre le prix du "meilleur entraîneur FIFA de l'année". Trois coachs sont en finale. Deux italiens, Antonio Conte (Chelsea) et Massimiliano Allegri (Juventus). Et un français, Zinédine Zidane (Real Madrid).

Zinédine Zidane est favori, c'est logique. Il a remporté beaucoup de trophées avec le Real Madrid. Mais la chose la plus importante, c'est de l'avoir remporté l'année dernière" glisse Ranieri

Le trophée du meilleur joueur FIFA 2017 sera également décerné à l'occasion de cette cérémonie. Lionel Messi, Neymar et Cristiano Ronaldo sont en lice.