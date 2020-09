Football : Concarneau et le championnat de National au ralenti

Vendredi dernier, le match à domicile de l'USC contre Cholet avait été reporté au dernier moment, une heure avant le coup d'envoi à Guy Piriou. Un cas de coronavirus et des suspicions venaient d'être décelés dans le club concarnois. Cette fois pour Annecy-Concarneau, prévu initialement ce vendredi soir, la décision a pu être prise plus tôt dans la semaine.

Le National a le cul assis entre deux chaises, et là ça nous pète en pleine figure - Jacques Piriou

Les reports s'accumulent en National

Jacques Piriou, le président de Concarneau, est très inquiet pour la suite de la saison. Il y a déjà neuf matchs reportés dans cette troisième division, qui ne peut pas s'adapter comme les clubs pros, et le calendrier va vite être trop chargé. "On reste des amateurs. Et faire trois matchs en semaine, c'est extrêmement compliqué vu nos conditions de déplacement. On ne prend pas l'avion comme en Ligue 1 ou Ligue 2. Nous, c'est des retours en bus ou en train."

Le statut amateur complique la situation

Les effectifs en National sont moins étoffés qu'en Ligue 1 ou Ligue 2. La Fédération Française de Football fixe le seuil d'alerte pour un match à 4 cas de Covid dans un club, mais avec les différents statuts de joueurs dans cette division brouillent les cartes.

"Les joueurs ont des contrats fédéraux pour certains, mais il y a aussi beaucoup de joueurs amateurs, explique Stéphane Le Mignan, l'entraîneur concarnois. Donc quatre joueurs dans le club, ça reste très vague. Et la fédération ne peut pas aller contre l'avis de l'ARS. Peu importe le nombre de cas, un match peut être annulé."

Une rencontre de National peut même être reportée quelques minutes avant le coup d'envoi, c'est l'ARS qui tranche. Vendredi dernier, par exemple, la situation dans les écoles était prioritaire. Concarneau-Cholet a finalement été reporté une heure avant le début du match, avec un déplacement pour rien, aux frais du club choletais.