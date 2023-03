Football : Corinne Diacre démise de ses fonctions de sélectionneuse de l'équipe de France féminine

Elle était sur la sellette depuis plusieurs jours après le départ de joueuses phares de l'équipe de France de football qui mettaient en cause son management. La sélectionneuse des Bleues, Corinne Diacre, a été officiellement démise de ses fonctions ce jeudi par le comité exécutif de la FFF. Cette décision intervient quelques mois avant le Mondial qui doit se dérouler cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande.

"Les nombreuses auditions menées ont permis d’établir le constat d’une fracture très importante avec des joueuses cadres et mis en lumière un décalage avec les exigences du très haut niveau. Cette fracture a atteint un point de non-retour qui nuit aux intérêts de la sélection", écrit la FFF dans un communiqué.

"Si la FFF reconnaît l’implication et le sérieux de Corinne Diacre et son staff dans l’exercice de leur mission, il apparait que les dysfonctionnements constatés semblent, dans ce contexte, irréversibles. Au regard de ces éléments, il a été décidé de mettre un terme à la mission de Corinne Diacre à la tête de l’Équipe de France féminine", poursuit le communiqué.

Le président de la FFF, Philippe Diallo, a demandé à la commission d’auditionner, dans les plus brefs délais, les candidats au poste de sélectionneur et de lui formuler ses recommandations.

Corinne Diacre très critiquée

Corinne Diacre était sous contrat avec la Fédération française de football jusqu'aux Jeux olympiques de Paris en 2024 . Elle avait été prolongée par Noël Le Graët, ancien président de la Fédération française de football, qui a démissionné le 28 février dernier. La Charentaise, ancienne joueuse du club de Soyaux et ex-entraîneuse de l'équipe masculine de Clermont Foot, avait été nommée à la tête de la sélection nationale en 2017. À sa prise de fonction, Corinne Diacre avait créé la polémique en retirant le brassard de capitaine à Wendie Renard en septembre 2017. Elle était revenue sur sa décision quatre ans plus tard.

Depuis le 24 février, elle était visée par des critiques de cadres de l'équipe de France, parmi lesquelles la capitaine Wendie Renard et les attaquantes vedettes Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani, qui avaient décidé de se mettre en retrait de la sélection fin février. Katoto, blessée depuis l'été dernier, assurait sans détours ne plus être "en adéquation avec le management". Diani, de son côté, appellait à des "changements profonds". Dans un communiqué publié ce mercredi, après dix jours de silence, Corinne Diacre avait dénoncé "une opération de déstabilisation".

"Corinne Diacre n'a qu'un seul objectif : demeurer sélectionneuse de l'équipe de France féminine", avait affirmé de son côté son avocat Christophe Ayela ce mercredi sur franceinfo . " Il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas maintenue demain [jeudi] à la tête de l'équipe de France", avait assuré l'avocat. Le comité exécutif de la Fédération française de football va donc en décider autrement ce jeudi.

Des conflits pendant le Mondial 2019

Lors du mondial 2019, en France, les Bleues s'était inclinées en quart de finale (2 buts à 1) face aux Etats-Unis. Pour autant, des conflits éclatent déjà avec des joueuses. La gardienne Sarah Bouhaddi avait annoncé début 2020 son retrait de l'équipe de France tant que la sélectionneuse était en poste. Dans une interview à Canal+ en novembre 2020, la milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais et alors capitaine de l'équipe de France avait dénoncé des problèmes internes en affirmant avoir vu "des filles pleurer dans leur chambre" pendant le Mondial 2019 et décrivant un "chaos total". À l'Euro 2022, les Bleues ont été éliminées aux portes de la finale , battue par l'Allemagne (2 buts à 1).

Qui pour la remplacer ?

Plusieurs noms sont revenus dans les discussions et dans la presse ces derniers jours pour remplacer Corinne Diacre en cas de limogeage. La plupart sont déjà en poste : Sonia Bompastor (Olympique lyonnais), Gérard Prêcheur (Paris SG), Sandrine Soubeyrand (Paris FC) et Patrice Lair (Bordeaux) sont évoqués, tout comme l'ancien adjoint de Diacre, Éric Blahic, dont les joueuses avaient "beaucoup apprécié le passage en sélection" (2020-2021), selon une source proche des Bleues. Suffisamment pour faire changer d'avis les frondeuses ?