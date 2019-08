Football corse : des victoires et un clash

Victoires de l'ACA en Ligue 2 et du FCBB en National 1, mais le GFCA a fait un coup de colère

Corse, France

Première victoire des ajacciens pour la seconde journée du championnat de ligue 2. L'ACA s'est imposé, un but à zéro, à Grenoble, par un but de Mounaim El Idrissi. Un succès mérité pour l'équipe, qui a été la plus vaillante.

En national, pour le début du championnat, le FCBB a gagné. Bastia-Borgu, qui se déplaçait à Créteil, a fait match nul 0 à 0. Un point précieux face à un adversaire coriace. Mais les bastiais se sont parfaitement comportés, c'est de bon augure pour la suite.

En revanche, le GFCA n'a pas joué contre le Red Star. Les dirigeants ont pris la décision de ne pas présenter leur équipe, qui avait pourtant fait le déplacement. Le club conteste la décision de la DNCG de ne pas le réintégrer en ligue 2, après la rétrogradation de Sochaux. Il avait demandé un report du match, qui n'a pas été accepté par la Fédération.