Le FC Nantes n'y arrive plus à la Beaujoire. Les Canaris ont chuté ce samedi face à Amiens 1-0. C'est leur quatrième défaite à domicile depuis le début de l'année. Au classement, les Nantais perdent une place. Ils sont sixièmes de Ligue 1.

Il fallait être courageux pour venir à la Beaujoire et braver le froid face à Amiens. 18830 supporters l'ont fait face. Mais pas sûr qu'ils reviennent dans quinze jours pour la réception de Troyes. Peu inspirés, les Canaris se sont inclinés 1-0 face à Amiens. C'est leur dixième défaite de la saison en Ligue 1. La cinquième à domicile. Les Picards ont trouvé la faille sur leur unique tir cadré du match. Un but splendide signé Gael Kakuta.

C'est très frustrant. Nous avons fait une erreur. Nous avons pris un but. Nous avons poussé en deuxième période. Mais c'était un jour sans pour nous" déplore le milieu de terrain du FC Nantes Adrien Thomasson

Nous n'avons pas mis assez de folie dans ce match. Nous n'avons pas le droit de perdre de cette manière devant nos supporters" regrette le milieu de terrain Valentin Rongier

27 tirs pour le FC Nantes. Mais aucun but

Amorphes en première période, les Canaris ont été plus saignants en deuxième mi-temps mais ils ont manqué de réussite et d'efficacité. Ils totalisent 27 tirs. Une première pour eux cette saison. Mais seulement quatre ont été cadrés. Et aucun n'a fini au fond des filets.

On a l'impression que la chance a tourné" affirme le milieu Yassine El Ghanassy

Nantes, bonnet d'âne de la Ligue 1 en 2018

La dynamique s'est brisée. Le FC Nantes est à l'arrêt en 2018. Les Canaris n'ont glané que six points sur 24 possibles. En Ligue 1, personne n'a fait pire. Même Metz la lanterne rouge. Toutes compétitions confondues, les Nantais ont déjà perdu quatre fois à la Beaujoire depuis janvier dont trois fois en championnat (Amiens, Bordeaux, PSG).

En 2018, nous manquons de concentration. C'est une année très bizarre. La seule solution pour rebondir, c'est de se réfugier dans le travail" précise l'entraîneur du FC Nantes Claudio Ranieri

Dimanche prochain, les Canaris se rendent à Marseille où ils n'ont plus gagner depuis 2013.