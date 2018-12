Football - Coupe de France : tirage plutôt morose pour les clubs auvergnats

Auvergne, France

Le tirage au sort des 32emes de finale de la Coupe de France de football s'est déroulé ce lundi soir dans le 15e arrondissement de Paris. Tirage effectué par les anciens internationaux Cédric Carrasso et Sylvain Wiltord, ainsi que les deux retraités du tennis Paul-Henri Mathieu et Cédric Pioline.

Les joueurs du FC Aurillac-Arpajon (N3) ont perdu un peu de leur sourire affiché après la qualification dimanche à La Chapelle-Saint-Luc (1 à 0) dans l'Aube. Cinq équipes de Ligue 1 figuraient pourtant dans le groupe A : l'Olympique Lyonnais, le FC Nantes, Montpellier Hérault, le SCO d'Angers et le Stade Malherbe de Caen.

Non seulement les Cantaliens vont devoir se déplacer et pour ne rien arranger ce sera chez un adversaire qui évolue une division au dessus. Ils affronteront Saint-Pryvé Saint-Hilaire dans le Loiret. Il faudra donc passer un tour supplémentaire pour espérer jouer à domicile et fêter comme il se doit les 40 ans du club.

Clermont espère éviter le crash à Marignane

Les deux autres équipes auvergnates, le Clermont Foot et le Puy Foot 43, étaient versées dans le groupe C. Celui de l'Olympique de Marseille, l'OGC Nice, l'AS Monaco, le Tououse FC et le Nîmes Olympique. Et bien là non plus, pas de très gros morceau.

S'ils se qualifient ce week-end face à l'Entente Crest-Aouste , les ponots recevront l'@asnlofficiel, pensionnaires de Ligue 2, pour les 32èmes de finale de la @coupedefrance ! pic.twitter.com/Tb4UkdKj8C — Le Puy Foot 43 (@lepuyfoot) December 10, 2018

Les Ponots pourraient quand même recevoir des pros. Ceux de l'AS Nancy Lorraine, qui peine en championnat de Ligue 2. A condition évidemment de s'imposer samedi prochain au Pouzin en Ardèche face aux Drômois de l'Entente Crest-Aouste. Le match a été reporté en raison de gros incidents survenus quelques jours plus en marge du mouvement des gilets jaunes.

Le @ClermontFoot se déplacera en 32èmes de finale de la @coupedefrance à Marignane, qui occupe actuellement la 9ème place du championnat National #Tirage#CDF#CoupeDeFrancepic.twitter.com/DM5zarYlvG — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) December 10, 2018

Enfin, le Clermont Foot, vainqueur à Bobigny au tour précédent, partira favori de son 32e de finale, mais cela ressemble à un bon vieux match piège. Les hommes de Pascal Gastien se déplacera en Provence pour y affronter Marignane-Gignac, un club de N1.

Le tirage au sort complet des 32emes de finale

Groupe A

Entente SSG (N1) - Montpellier (L1)

Viry Chatillon (R1) - Angers (L1)

Bergerac (N2) - Niort (L2)

Nantes (L1) - Châteauroux (L2)

St Pryvé St Hilaire (N2) - Aurillac (N3)

Red Star (L2) - Caen (L1)

Charitoise ou Bourges Foot (N3) - Lyon (L1)

Aiglon Lamentin (Martinique) - Orléans (L2)

Groupe B

Grenoble (L2) - Strasbourg (L1)

Gravelines (R1) - Villefranche (N1)

Amiens (L1) - Valenciennes (L2)

Schiltigheim (N2) - Dijon (L1)

St Quentin (N3) - Metz (L2)

Croix (N2) - Raon l'Etape (N3)

Lille (L1) - Sochaux (L2)

Olympique Strasbourg (R2) - St Etienne (L1)

Groupe C

Canet RFC (N3) - Monaco (L1)

Marignane Gignac (N1) - Clermont (L2)

Noisy le Grand (R1) - Ajaccio GFC (L2)

Sète (N2) - Limonest (N3)

Lyon Duchère (N1) - Nîmes (L1)

Crest Aouste (R3) ou Le Puy (N2) - Nancy (L2)

Andrézieux (N2) - Marseille (L1)

Toulouse (L1) - Nice (L1)

Groupe D

Longueau (R2) - Vitré (N2)

GSI Pontivy (N3) - Paris SG (L1)

Stade Pontivy (N3) - Guingamp (L1)

Tours (N1) - Les Herbiers (N2)

Bordeaux (L1) - Le Havre (L2)

Bastia (N3) ou St Omer (R1) - Concarneau (N1)

Rennes (L1) - Brest (L2)

Reims (L1) - Lens (L2)

Coupe de France : toutes les affiches des 32e de finale > https://t.co/CObHMzSpnypic.twitter.com/lMydHUp88L — France Bleu Sport (@francebleusport) December 10, 2018

Les 32 emes de finales de la Coupe de France se dérouleront le week-end des 5 et 6 janvier prochains.