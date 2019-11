Coupe de France : le 8e tour des trois clubs auvergnats passe d'abord par le Stade de France

Le FC Cournon, l'US Saint-Flour et le Puy Foot connaîtront ce mercredi en début d'après-midi leurs adversaires pour le 8e tour de la Coupe de France de football. Le tirage au sort a lieu à partir de 14 heures au Stade de France à Saint-Denis.

Encore un peu de patience pour les joueurs, dirigeants et supporters du FC Cournon, de l'US Saint-Flour et du Puy Foot. Les trois clubs auvergnats encore en lice connaîtront en début d'après-midi leurs adversaires pour le 8e tour de la Coupe de France. Le tirage au sort a lieu à 14 heures au Stade de France. Les équipes sont réparties dans des groupes de façon plus ou moins géographique. Les représentants des clubs qui peuvent se déplacer à Saint-Denis pourront visiter les vestiaires du Stade de France avant le tirage au sort.

Pour l'US Saint-Flour (National 3), qui a réussi l'exploit d'éliminer l'AC Ajaccio (Ligue 2) 3 buts à 1 samedi devant 2.500 supporters en liesse, l'objectif est de rester dans la même dynamique en recevant peut-être une Ligue 2 ? L'entraîneur sanflorain Cyril Vigier nous donne son avis.

Cyril Vigier entraîneur de l'US Saint-Flour Copier

Le FC Cournon (Régional 2) a réussi à renverser la vapeur face à l'US Mozac (Régional 3) et à s'imposer 3 buts à 2 dimanche dans le derby puydômois. Cette qualification pour le 8e tour est aussi une manne financière pour un club qui a connu trois relégations ces dernières années. Serge Montarnal, le vice-président du FC Cournon (au micro de Jean-Pierre Morel).

Serge Montarnal vice-président du FC Cournon Copier

Dernier qualifié auvergnat pour ce 8e tour de Coupe de France : le Puy Foot 43. Les Ponots (National 1) ont évité le piège marseillais de l'Euga Ardziv au tour précédent.

Les matches sont prévus les samedi 7 et dimanche 8 décembre prochains. Les clubs de Ligue 1 n'entreront dans la compétition qu'au tour suivant (en 32emes de finale). Le stade Rennais vainqueur du Paris-Saint-Germain, est le tenant du titre