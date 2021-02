Football - Coupe de France (32èmes) : l'aventure de Lège-Cap Ferret s'achève à Aubagne (2-2, 4tab2)

Qualifié pour le premier 32ème de finale de son histoire, l'US Lège-Cap Ferret n'ira pas plus loin. Il a été battu ce dimanche à Aubagne à l'issue de la séance des tirs au but.

Un vrai match de coupe ! Des conditions rendues compliquées par un fort mistral, des buts, des retournements de situation et la loterie des tirs au but.

Très tôt privé de l'ancien pro des Girondins de Bordeaux Pierre Ducasse, sorti blessé au quart d'heure de jeu, Lège-Cap Ferret a d'abord subi la domination du FC Aubagne, leader de sa poule de Nationale 2. Domination concrétisée par un but de Farah Gomis avant la pause (1-0, 39ème).

Mais comme à Libourne au 7ème tour, l'équipe de la presqu'île n'a pas baissé les bras et a inversé la tendance en quelques minutes. Le défenseur Cheikh Samb a égalisé (1-1, 53ème) et l'USLCF a pris l'avantage sur un but contre son camp de Bilel Agueni (1-2, 62ème).

Avantage de courte durée malheureusement puisque Bertrand Fourrier a remis les deux équipes à égalité cinq minutes plus tard en profitant d'un ballon cafouillé dans la surface (2-2, 67ème). Après une fin de match sans occasions ni prises de risque, le billet pour les 16èmes de finale s'est joué aux tirs au but. Deux ratés girondins ont envoyé Aubagne au tour suivant.

