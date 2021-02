Football - Coupe de France (32èmes) : Lège-Cap Ferret veut continuer à écrire son histoire

La quatrième tentative aura été la bonne. Après trois échecs au 8ème tour, l’US Lège-Cap Ferret a décroché son billet le weekend dernier face à Bayonne (1-0).

"C'est un vrai plaisir, se félicite le président Bernard Martin, c'est bien pour l'image du club et c'est une fierté pour les joueurs et le staff de rentrer dans son histoire."

Une fierté et une récompense pour ces joueurs amateurs, privés de foot depuis fin octobre et qui, depuis quinze jours, ont retrouvé les terrains par le biais de cette coupe de France maintenue malgré la crise sanitaire. Bouée de sauvetage à laquelle, ils veulent s’accrocher le plus longtemps possible.

Dans un bon jour, cette équipe est capable de tout, Aubagne aurait tort de ne pas se méfier de nous - Bernard Martin

"C'est une bouffée d'oxygène, poursuit le président, on fait abstraction de la période, on a la chance de se retrouver ensemble, de s'entraîner et de jouer. C'est inestimable."

Tous rêvent d’un 16ème de finale avec la possibilité de se frotter à un club de Ligue 1. Mais se sont promis "de ne pas y penser". Car avant de voir éventuellement le PSG, Lyon ou Marseille débarquer sur la presqu’île, il va falloir aller se qualifier à Aubagne. Des Provençaux qui évoluent en N2, soit un cran au-dessus, et qui ont bien sûr le même objectif.

Le président Bernard Martin (parka noire) fera le déplacement à Aubagne. - Régis Hazenfus / LFNA

"_Ils ont fini le match de Bayonne sur les rotules donc il n'y a eu que deux séances cette semaine. On va affronter une belle équipe, Pierre Lees-Melou (ndlr : joueur de l'OGC Nice passé par Lège) nous a donné quelques infos. On y va pour jouer. Dans un bon jour, cette équipe est capable de tout. Aubagne aurait tort de ne pas se méfier de nous._"

Car les victoires ramenées de Mont-de-Marsan (N2) ou de Libourne (N3) ont décomplexé une équipe girondine qui va s’appuyer sur son état d’esprit et sur l’expérience de quelques joueurs. Le gardien Anthony Scribe qui a connu la Ligue 2 avec Ajaccio, le capitaine Jordan Mignon, qui a joué en National avec Boulogne-sur-Mer et bien sûr le milieu de terrain Pierre Ducasse qui a connu le plus haut niveau avec Bordeaux, Lorient et Lens.

Ce samedi, l'USLCF mettra le réveil pour aller passer des tests PCR à 7 heures du matin et s'enquiller les 700 kilomètres en bus qui la sépare des Bouches-du-Rhône où elle espère continuer à écrire son histoire.