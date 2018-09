Quatre des cinq clubs basques engagés au quatrième tour de la Coupe de France se sont qualifiés. Ça passe pour les Genêts d'Anglet, l'Arin Luzien, l'Aviron Bayonnais et Hasparren. En revanche élimination de Boucau, après prolongations. Les boucalais sortis par Lège-Cap Ferret 3 à 1.

Bayonne, France

La marche était trop haute pour le petit club de Régional 2. Les noir et blanc ont été éliminés ce dimanche après-midi par Lège-Cap Ferret au terme d'un match très engagé, marqué par les deux cartons rouge distribués par l'arbitre aux joueurs boucalais.

L’Élan s'est incliné après prolongations 3 à 1, face aux girondins, une équipe qui évolue 2 divisions au-dessus de la leur en National 3.

Les boucalais réduits à 10 avant la mi-temps se sont bien battus mais leur l'abnégation et leur persévérance n'ont pas suffit. Ils n'ont pas réussi à concrétiser les quelques occasions qui leur aurait permis de revenir dans le match dans le second acte et de faire douter cette équipe habituée de la Coupe de France.

Une des plus belles occasions de Boucau sur ce corner. © Radio France - Amaia Cazenave

L'Elan Boucalais est donc hors course... mais 4 clubs basques vont poursuivre leur aventure en Coupe de France. Au 5ème tour, on retrouvera les Genêts d'Anglet qui se sont qualifiés ce dimanche après-midi, en l'emportant sur le terrain d'Artix après prolongations, sur la plus petite des marques, 1 à 0.

L'Arin Luzien, l'Aviron Bayonnais et Hasparren seront aussi de la partie au prochain tour. Il aura lieu le dimanche 14 octobre et verra l'entrée en lice des clubs de National.