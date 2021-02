Football - Coupe de France (7ème tour) : "Un ballon d'oxygène" pour Mérignac-Arlac

"C'est un événements historique, rappelle le directeur technique et sportif Nelson Dias, je regrette qu'il n'y ait pas de public, l'ambiance est particulière mais les joueurs ont à cœur de gagner ce match. On l'a vu sur les visages des joueurs, on a senti de la joie et de l'envie de continuer cette coupe car si on est éliminé tout s'arrêtera de nouveau. C'est une vraie motivation. Et un vrai ballon d'oxygène."

Comme tous les clubs encore en lice, le FCE Mérignac Arlac a appris qu'il était autorisé à rejouer, dix jours seulement avant son 6ème tour remporté le weekend dernier aux tirs aux buts (0-0, 2tab3) sur le terrain du FC des Graves.

Tests à valider et sandwichs à emballer

"Les joueurs ont fait preuve d'un peu de professionnalisme sur un entretien journalier, poursuit le dirigeant, ça a permis d'avoir un niveau de forme assez homogène pour la reprise même si le match à Podensac n'a pas été d'une grande intensité. Maintenant qu'on a eu la dérogation du ministère et de la préfecture, on a pu s'entraîner trois fois cette semaine avec le protocole de la FFF donc sans contacts."

Ateliers, séances différentes, sans opposition. Pas l'idéal mais c'est déjà ça pour une équipe à l'arrêt depuis fin octobre. Ce dimanche, "les Ecureuils" pourront jouer le 7ème tour dans leur stade Cruchon avec un cahier des charges très strict.

Le stade Cruchon va accueillir son premier 7ème tour de coupe de France. - @FCEMérignacArlac

"La première contrainte a été de trouver un médecin pour valider les tests PCR et antigéniques. Les joueurs doivent réaliser deux tests avant dimanche midi pour pouvoir pouvoir être alignés sur la feuille de match. Et puis le protocole concerne aussi la collation puisqu'on ne peut recevoir les joueurs dans le foyer. Tous les sandwichs seront emballés. On est obligé de relire toutes les préconisations pour le bien être des joueurs."

Dernière difficulté, sécuriser un stade qui jouxte le Bois du Burck, lieu de promenade bien connu dans l'agglomération. "On doit fermer le stade Cruchon, il est un peu ouvert à tout le monde. Ça va mobiliser des dirigeants pour faire la sécurité autour du terrain et éviter que des gens viennent voir le match."

Face à une équipe d'Aixe-sur-Vienne qui a demandé à avancer la rencontre à 13h, le FCE Mérignac Arlac espère passer l'obstacle pour pouvoir affronter Anglet ou Poitiers au tour suivant. Et prolonger le plaisir de jouer.