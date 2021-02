Football - Coupe de France (8e tour) - Beauvais qualifié, l'AC Amiens éliminé

Beauvais qualifié (4-2) à Steenvoorde affrontera Aire-sur-la-Lys tombeur de l'AC Amiens aux tirs au but lors des 32e de finale de la Coupe de France le dimanche 21 février

Jekob Jeno et l'AC Amiens sont tombés dans le piège à Aire-sur-la-Lys

Beauvais (N2) sera le dernier rescapé picard lors des 32e de finale de la Coupe de France le dimanche 21 février. Après avoir été mené 2 buts à 1, l'ASBO a su retourner la situation pour s'imposer (4-2) sur le terrain synthétique de Steenvoorde (Rég.1).

Sébastien Dailly: "Une force de caractère collective"

"J'ai apprécié la réaction de mes joueurs parce que c'était loin d'être facile face au courage et à l'abnégation de l'équipe de Steenvoorde" explique le coach beauvaisien Sébastien Dailly. "Il a fallu une certaine force de caractère collective pour pouvoir revenir à chaque fois au score et pouvoir l'emporter, félicitations aux garçons!"

Ecoutez l'entraîneur de Beauvais Sébastien Dailly Copier

C'est terminé en revanche pour l'AC Amiens (N3) éliminé aux tirs au but à Aire-sur-la-Lys (Rég.2) en ayant pourtant joué une grande partie de la deuxième mi-temps à onze contre dix, et en ayant raté un pénalty par Khelif en première période. Le score était de 0-0 à la fin du temps réglementaire.

Azouz Hamdane: "Des conditions de jeu improbables!"

"On ne s'est jamais extirpé du piège que Aire-sur-la-Lys nous a tendu sur un terrain catastrophique" regrette Azouz Hamdane. Selon le coach amiénois, "les instances et les arbitres sont également tombés dans le panneau pour permettre un match dans ces conditions de jeu improbables. En même temps c'est cohérent avec toutes les décisions prises depuis le début! Malgré un pénalty et deux grosses occasions en deuxième mi-temps face au gardien, il était trop compliqué sur ce terrain de faire mieux. Je suis frustré de ne pas pouvoir vivre un 32e de finale avec les jeunes joueurs de mon équipe, cela aurait été une belle expérience pour eux."

Ecoutez le coach de l'AC Amiens Azouz Hamdane Copier

Après avoir déjà éliminé Chantilly aux tirs au but au tour précédent, Aire-sur-la-Lys recevra Beauvais en 32e de finale le week-end prochain. En espérant un terrain de meilleure qualité...