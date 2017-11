Coupe de France : les footballeurs de Chamalières et de Moulins-Yzeure rêvent d'un exploit

Les amateurs auvergnats affrontent deux pensionnaires de Ligue 2. Les Chamaliérois (National 3) défient l'AJ Auxerre ce samedi à Cournon d'Auvergne, tandis que les Bourbonnais (National 2) vont tenter de renverser le Clermont Foot à l'occasion du 7e tour de la Coupe de France.

Quatre clubs auvergnats et deux affiches ce week-end en Coupe de France de football. Le FC Chamalières, club de National 3, défie l'AJ Auxerre à 17 heures ce samedi à Cournon d'Auvergne à l'occasion du 7eme tour. 2000 personnes sont espérées au stade Gardet pour pousser derrière les hommes d'Arnaud Marcantéi et renverser l'AJA. Un club désormais en Ligue 2, mais qui reste mythique. Auxerre, c'est un titre de champion de France en 1996 et quatre coupes de France en 1994, 1996, 2003 et 2005. Autant dire qu'affronter un adversaire aussi prestigieux est un honneur pour le président chamaliérois, Didier Chastang.

Abonnés aux exploits en Coupe

Autre affiche, autre quête d'exploit. Le derby auvergnat entre Moulins-Yzeure (National 2) et le Clermont Foot. La recontre aura lieu à 18 heures au stade Bellevue. Les footballeurs de Moulins-Yzeure, deux clubs qui ont fini par fusionner, sont habitués à créer des exploits en Coupe de France. Les Clermontois sont prévenus, même si ce match sera aussi l'occasion pour Pascal Gastien de donner du temps de jeu à certains joueurs, comme le milieu de terrain Michel Espinosa.

#CDF Comme il est de coutume, et fidèle à l’état d’esprit de notre club, le Clermont Foot 63 laissera sa part de recette à @MYF_Foot ➡️https://t.co/F20s2iJVuXpic.twitter.com/icFP75WiVa — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) November 8, 2017

Enfin, 4e et dernier club auvergnat encore en lice à ce stade de la compétition : Le Puy Foot 43 (National 2) se déplacera ce dimanche à 14H00 à Chaumont (Régional 1)en Haute-Marne.