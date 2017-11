Football - Coupe de France : Concarneau-Brest ? Souvenirs, souvenirs...

Concarneau et Brest ont rendez-vous pour le 8e tour de la coupe de France samedi après-midi au stade. Entre ces deux équipes, il y a un précédent : un seizième de finale en 1982. Marc Carduner, aujourd'hui secrétaire de l'USC, était sur la pelouse il y a 35 ans. Souvenirs.

Marc Carduner jouait attaquant. Il se souvient parfaitement du parcours de l'US Concarneau : "On était en Division 4, on était descendu. On a fait un beau parcours en battant Saint-Malo et Vannes. Et arrive donc Brest en 16e." Brest, pensionnaire de Division 1 à l'époque.

6.000 personnes à Quimper

On est au mois de février 1982. Match aller-retour : "L'aller s'est joué à Quimper, à Penvillers. Il y avait 6.000 spectateurs, en folie. En plus, pour moi c'était particulier parce que je ne faisais pas partie des cadres de l'équipe. J'ai gagné ma place au bon moment." Score final : 3-0 pour Brest. Au retour au stade Francis Le Blé, 5-1. Le SB29 était trop fort. "Moi je me souviens surtout d'Yvon Le Roux qui était très impressionnant, international. Deux ans après, il était couronné champion d'Europe avec Platini."

[Coupe de France] : J-9 avant @USConcarneau - @SB29 . Un ancien joueur nous présente un souvenir du match de 82. Qui est-ce ? pic.twitter.com/CqCwDl3bRc — US Concarneau (@USConcarneau) November 23, 2017

"Le maillot est quelque part à la maison"

Marc Carduner a gardé quelques souvenirs de ce match : "J'ai fait plusieurs déménagements depuis, je ne sais pas trop où j'ai mis le maillot mais il doit être à la maison quelque part", sourit-il.

Il y aura sans doute un peu de nostalgie en voyant débarquer le Stade brestois au stade Guy Piriou samedi après-midi, 35 ans après ce seizième de finale.