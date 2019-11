Football - Coupe de France : Cournon tire les Chamois Niortais, Saint-Flour ira à Angoulême

Auvergne, France

Le tirage au sort du 8e tour de la Coupe de France de football s'est déroulé ce mercredi au Stade de France à Saint-Denis. Avant l'entrée en lice des clubs de Ligue 1 au prochain tour (32e de finale), les clubs qualifiés ont été répartis géographiquement par groupe. Ce qui ne laissait guère de possibilité aux trois clubs auvergnates d'hériter d'un gros poisson. Dans le Groupe B, celui du Puy Foot 43 (N1) figuraient deux clubs de Ligue 2 : le Paris FC et le FC Chambly Oise. Dans le groupe C, les Chamois Niortais et le Rodez Aveyron Football faisaient potentiellement office de gros lots pour le FC Cournon (R2) et l'US Saint-Flour (N3).

Cournon tire les Chamois !

Le FC Cournon (Régional 2) décroche le gros lot avec la venue des Chamois Niortais, actuellement classés 15emes du championnat de Ligue 2, au stade Joseph et Michel Gardet. Les Cournonnais ont réussi à renverser la vapeur dimanche dernier face à l'US Mozac (Régional 3) en s'imposant 3 buts à 2 après avoir été menés 2 à 0.

Cette qualification pour le 8e tour est aussi une manne financière pour un club qui a connu trois relégations ces dernières années. Le vice-président du FC Cournon, Serge Montarnal, a fait le déplacement au Stade de France. L'occasion aussi d'engranger des souvenirs.

Mauvais tirage pour l'US Saint-Flour

Après avoir signé un authentique exploit en éliminant l'AC Ajaccio (Ligue 2) 3 buts à 1, l'US Saint-Flour (National 3) n'a pas été gâté par le tirage au sort, puisque les Cantaliens se déplaceront à Angoulême, club de National 2. Les Charentais sont actuellement 10emes du groupe C de leur championnat.

Dernier qualifié auvergnat pour ce 8e tour de Coupe de France : le Puy Foot 43. Les Ponots, lanterne rouge de leur championnat de National, se déplaceront à Côte Chaude Sportif Saint-Etienne (Régional 2). Le Puy qui a évité le piège marseillais de l'Euga Ardziv au tour précédent.

Les matches sont prévus les samedi 7 et dimanche 8 décembre prochains. Les clubs de Ligue 1 n'entreront dans la compétition qu'au tour suivant (en 32emes de finale). Le stade Rennais, vainqueur du Paris-Saint-Germain la saison denrière, est le tenant du titre.