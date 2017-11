Football - Coupe de France : l'US Granville et le FC Saint Lô recevront au 8e tour

Le tirage au sort du 8e tour de la Coupe de France a livré son verdict : l'US Granville recevra l'AS Vitré et le FC Saint Lô accueillera l'US Changé.

Le tirage au sort du 8e tour de la Coupe de France de football a été effectué mardi soir à l'hippodrome de Vincennes à Paris. L'US Granville et le FC Saint Lô affronteront des clubs de leur niveau, l'AS Vitré (N2) pour les granvillais et Changé, une formation de N3 pour les saint-lois.

- US Granville (N2) - AS Vitré (N2)

- FC Saint Lô (N3) - US Changé (N3)

Ces deux rencontres se joueront les 2 ou 3 décembre.