Football - Coupe de France : la billetterie bat son plein pour Panazol avant son 32e de finale face à Vitré

L'AS Panazol se prépare au grand jour. Son tout premier 32e de finale de coupe de France de football samedi (13h45) face à Vitré au stade Saint Lazare de Limoges. Pour l'occasion, le petit poucet de la compétition a ouvert jusqu'à mercredi une billetterie éphémère à la salle Boris Vian de Panazol. Pierre est arrivé dès l'ouverture des portes. "Je suis venu exprès pour avoir ma place pour ce 32e de finale. Ça n'arrive pas tous les jours. Jusque là, il n'y a rien à dire. Avec ce match d'avant où ils ont éliminé Angoulême qui était grand favori. Ils ont fait un match merveilleux. On espère qu'ils vont faire pareil. A mon avis, toute la ville va pousser derrière eux. Je pense que Saint Lazare sera rempli à ras bord" avance ce passionné de football licencié au club de l'Alouette.

Quelque soit l'issue, c'est déjà exceptionnel

Mais est-ce que le stade sera vraiment plein ? Pas encore sur. Jeudi soir, moins de 600 places avaient trouvé preneurs sur les 2 600 mis en vente. En tout cas, Suzic, bénévole au club, a déjà les siennes et celles de ses deux enfants. Entre ses mains, de véritables billets collectors estampillés 32e de finale de la coupe de France :"c'est inédit ce qui va se passer. On est super fier, super content. J'espère que ce sera une réussite et que Panazol va gagner. Déjà, le 8e tour, on y croyait pas trop. C'était super, on était tous en joie. Quelque soit l'issue, c'est déjà exceptionnel." Des familles des joueurs sont aussi venus chercher leurs billets. Comme Jalil dont le papa fait partie de l'équipe. Sa maman a fabriqué des sucettes à l'effigie du club et des t-shirt pour les enfants. "Des t-shirt avec les couleurs de Panazol et avec écrit Allez Panazol" se réjouit déjà Jalil.

Des places en vente jusqu'à vendredi soir au Box Office à Limoges

La maman de Jalil dont le mari est joueur de Panazol a fabriqué des sucettes aux couleurs du club © Radio France - Jérôme Ostermann

Des amies des joueurs comme Marianne sont aussi venues chercher leur précieux sésame :"on est fier de l'équipe. On est content donc on va aller les soutenir. Je pense que ça va être mouvementé !" rigole la jeune femme. Un engouement qui forcément fait le bonheur du président de l'AS Panazol, même si Dominique Mounier espérait que la billetterie fonctionne un peu mieux en amont du match :"je pensais que ça partirai un peu plus fort. Mais aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas anticiper. On vit une pandémie. Les gens attendent un peu et je comprends tout à fait. L'essentiel, c'est qu'il n'y ai pas trop de cohue à l'entrée du stade". C'est pour cela qu'il invite celles et ceux qui voudraient venir à anticiper en achetant leur place en amont. Des billets en vente jusqu'à vendredi soir au Box Office à Limoges.