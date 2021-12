Football - Coupe de France : la pression monte à Panazol avant un 32e de finale historique face à Vitré

Dans le centre de Panazol, impossible de deviner que le club de la ville va disputer ce samedi un 32e de finale de la coupe de France de football. Dans les vitrines, pas une écharpe ou une pancarte à la gloire du club. Au stade Saint Lazare à Limoges, là où aura lieu le match ce samedi (13h45), ça s'agitait déjà plus ce vendredi, entre la préparation du terrain mais aussi de la buvette grâce aux bénévoles. Des bénévoles également présents en fin de journée dans un supermarché partenaire de la coupe de France à Panazol. Là, l'effervescence était total.

Une petite bourgade qui aujourd'hui est mise sur le devant de la scène

Il faut dire que le trophée était présenté au public. Honneur réservé au petit poucet de l'épreuve. Nombreux sont ceux qui comme Alexandre ont pris une photo souvenir devant la coupe :"c'est un truc inimaginable. Ils nous vendent du rêve. Pourvu que ça continue !" Emotion partagée par un proche du coach et du président de l'AS Panazol :"ça fait chaud au cœur de voir la coupe de France de près. Ça fait drôle parce que Panazol, c'est une petite bourgade dans la banlieue de Limoges. Une petite bourgade qui aujourd'hui est mise sur le devant de la scène."

La coupe de France présentée au public et aux joueurs de Panazol

Les joueurs sont ensuite arrivés pour se voir remettre les maillots spécialement conçus pour le petit poucet. Des joueurs ravis de répondre aux questions de la célèbre émission Téléfoot et de voir la coupe de France de si près. "J'avais déjà une énorme pression mais là, en voyant le trophée... On ne se rend pas compte de ce qu'on a réalisé. C'est quelque chose de gros et là, très très grosse pression" rigole Boubacar, défenseur de l'AS Panazol. Jérôme, milieu de terrain défensif, était plutôt comme un enfant :"on a l'habitude de le voir à la télé et de voir le trophée de si près, on est comme des gamins. Pour les plus jeunes, c'est une expérience incroyable à vivre."

Au moins ce trophée, on l'aura touché avant Messi !

Des jeunes comme Wahid, un attaquant très touché par ce qui arrive au club :"énormément d'émotion. Ce n'est pas un truc qu'on vit tous les jours". Mais toute cette excitation à la veille du match, n'est-ce pas un peu trop ? Pas du tout répond l'entraineur Amine Irhab :"c'est normal. Ça peut arriver une fois dans leur vie. Je suis compréhensif là dessus. On n'est pas non plus des professionnels. Mais vous pouvez me faire confiance. Juste après la remise des maillots, on va rentrer dans notre match." Et à un de ses joueurs de lancer :"Au moins ce trophée, on l'aura touché avant Messi !" De quoi faire rigoler ses coéquipiers même s'ils vont tout faire pour passer en 16e de finale.