Football / Coupe de France : Le Bourges Foot se qualifie pour le 7ème tour de la coupe de France

Bourges, France

Les footballeurs du Bourges Foot mais aussi les dirigeants les supporters ont toujours en tête les 32ème de finale de la Coupe de France en début d'année 2019 avec la réception de l'Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas. Alors pour offrir une telle affiche une deuxième fois, il fallait donc ne pas tomber dans le piège tendu par Avoine-Chinon quatrième de national 3 soit une division en dessous des Berruyers. Et une division d'écart en Coupe de France cela ne veut pas dire grand chose quelques fois. Mais face à des Berruyers sérieux appliqués, les footballeurs d'Indre-et-Loire vont encaisser au total quatre buts dont deux en première période. Le premier par Sidibé qui reprend du plat du pied un centre tir côté droit de Gueye (19ème). Le deuxième est l'oeuvre de Gueye très en vue au cours de ces quarante cinq premières minutes.

Le fidèle public du Bourges Foot espère recevoir comme en janvier 2019 l'Olympique Lyonnais qui avait marqué les esprits. © Radio France - Sylvain ROGIE

En deuxième mi-temps, le Bourges foot obtient un pénalty suite à une faute sur Mboup. Sissoko d'une contre pied parfait triple la mise (70ème). Avoine-Chinon sans démériter certes mais dominé dans le jeu et les impacts va sauver l'honneur par Audinet à la 91ème. Et dans les toutes dernières secondes de la partie, le Bourges Foot obtient un pénalty incontestable.

L. Di Bernardo (entraîneur du Bourges Foot : "Mes joueurs ont fait une partie enthousiasmante."

C'est finalement Rasamoël qui clos la marque à quatre buts à un. Une qualification logique du Bourges Foot et une prestation intéressante pour l'entraîneur Berruyer Laurent Di Bernardo : " Mes joueurs ont fait une partie enthousiasmante. A la mi-temps nous menons 2 à 0 et je pense que ce n'est pas cher payé. Mes joueurs ont fait preuve de détermination et je tiens à les féliciter. Nous nous ouvrons d'autres horizons dans cette coupe de France car c'est l'entrée en lice des clubs de ligue 2 au prochain tour. Si nous pouvons prendre notre temps avant de jouer une ligue 2 le plus tard possible. Et si nous pouvons une nouvelle fois recevoir une ligue 1 début janvier ce serait merveilleux. Mais bon nous n'en sommes pas encore là nous avons encore du travail pour en arriver là." Le tirage au sort du 7ème tour de la Coupe de France aura lieu le mercredi 30 Octobre à Clairefontaine en fin de matinée.