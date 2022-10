Football, Coupe de France, le Périgord deux fois présents au 8ème tour

Ce weekend du 29 et 30 octobre 2022 n'est pas le plus chargé de la saison. Tous les clubs de rugby fédéral font relâche. Pas de matchs pour nos clubs périgourdins en Ligue Régionale de basket, pas plus qu'en handball. Seul le football tient le haut du pavé de l'actualité sportive de ce fin de mois d'octobre et le déplacement du CAP en Nationale 2 de rugby à Saint Jean de Luz.

Football, Coupe de France, 2 qualifiés au 8e tour

Il y aura deux représentants périgourdins qualifiés pour le 8ème tour de la Coupe de France de football. Un stade de la compétition qui correspond aux 64ème de finale. Retour sur les deux matchs du 7ème tour et évocation des deux futurs adversaires, les 18, 19 ou 20 novembre prochain, et ce sera du lourd ! Les deux clubs périgourdins ont hérité de deux clubs de Ligue 2. Le Trélissac FC jouera face au leader de Ligue 2, les Girondins de Bordeaux. Pour le Bergerac Périgord FC ce sera la lanterne rouge de Ligue 2, le club de Niort.

Le directeur général du club Paul Fauvel (à droite) présente la stratégie du BPFC © Radio France - Antoine Balandra

Biars Bretenoux 1-2 Bergerac Périgord FC. Paul Fauvel, le directeur du Bergerac Périgord Football Club revient sur la qualification de son équipe. "Cela n'a pas été simple, devant un public hostile et un jeu parfois limite, mais nous avons su réagir et passer ce tour". Match disputé dans le Lot, le samedi 29 octobre 2022 face au club local de Régional 1, Biars Bretenoux. Les locaux ouvrent le score à la 18ème minute. Bergerac réagira en fin de première mi-temps, en inscrivant deux buts, coup sur coup. Score final 2 à 1 en faveur des bergeracois, qualifiés pour le 8ème tour et toujours en route et même s'il sera difficile d'atteindre les quarts de finale, comme l'an passé, le club se donne en tout cas, le droit d'y rêver encore. Lien vidéo des vestiaires bergeracois après la qualification, source BPFC Facebook.

En premier plan, Jimmy Burgho, capitaine du Trélissac FC - Jimmy Burgho

Angoulême 1-1 Trélissac FC (3-4.tab). C'est vendredi soir que les trélissacois ont fait le déplacement à Angoulême. Un club qu'ils connaissent bien, qu'ils affrontent en championnat de National 2. Un club qu'ils avaient déjà éliminé de la Coupe de France, il y a deux ans. Les trélissacois ont ouvert le score dès la 7ème minute et ont subi l'égalisation charentaise, sur coup de pied arrêté, en fin de première mi-temps. Jimmy Burgho, capitaine du TFC, témoigne sur cette rencontre et sur l'affiche des 64ème de finale. "On a vite ouvert le score, on aurait pu éviter ce but égalisateur. La suite n'a pas été simple, on a eu une grosse occasion en fin de match. Nous avons su gérer la pression pendant la séance des tirs au but". Le capitaine trélissacois, heureux d'affronter les Girondins de Bordeaux, fin novembre, ce sera une grande affiche pour le club.

Football, nos clubs en Ligue Nouvelle Aquitaine

Régional 1, Poule A, Boulazac 3-0 Angoulême (2). Trélissac (2) Saint Pantaléon. Le match entre le Mérignac-Arlac et Mussidan Saint Médard a été reporté. Classement site FFF . Boulazac est au rendez-vous, pour l'instant 2ème.

Régional 2, Poule D, Sireuil 1-1 Nontron Saint Pardoux. Bon match nul obtenu par les nontronnais chez le deuxième de la poule. Limens JSA Médoc Atlantique. Classement site FFF . Limens et Nontron dans le ventre mou du classement.

Régional 2, Poule E, Mascaret Prigonrieux. Bergerac la Catte Talence. Bergerac (2) Sarlat Marcillac. Classement site FFF . Bergerac la Catte et Sarlat dans la nécessité de se relancer, en occupant les dernières places du classement.

Régional 3, Poule E, Nonards Altillac 1-1 Trélissac (3). Aurence-Roussillon Mareuil-Verteillac. Brive ASPO Chancelade-Marsac. Classement site FFF . L'entente Chancelade-Marsac est leader de cette poule.

Régional 3, Poule F, Coulounieix-Chamiers 3-2 Vindelle. Ribérac 3-1 La Roche-Rivières. Ruelle 2-3 Périgord Centre FC. Puymoyen Thenon-Limeyrat-Fossemagne. Classement site FFF . Coulounieix-Chamiers et Ribérac vont bien en ce début de saison, en occupant respectivement, la 1ère et 3ème place du classement.

Régional 3, Poule H, Arsac Lepian Médoc 4-0 Montpon-Ménesplet. Classement site FFF . Montpon-Ménesplet toujours en grande difficulté dans son championnat, avant dernier, avec seulement deux points et toujours pas la moindre victoire.

Rugby, Nationale 2, le CAP

Le CAP en déplacement à Saint Jean de Luz en Nationale 2 de rugby - Alain Curutchet, vice président

Saint Jean de Luz 32-22 Périgueux. Cette 7ème journée de Nationale 2 de rugby, pas favorable du tout aux capistes qui s'inclinent sur la pelouse de Saint Jean de Luz. Le club basque a attaqué la rencontre feu au plancher et a même mené 22-7 à la mi-temps. Globalement Saint Jean de Luz a mérité sa victoire face à des capistes encore un peu trop indisciplinés. Les adversaires étaient bien organisés en défense. Périgueux a subi, défaite logique pour le coach périgourdin Richard Hill. Résultats complets et classement de Nationale 2.

Handball, N1F, Bergerac perd son derby à Angoulême

L'équipe de Nationale Une Féminine du Bergerac Périgord Pourpre Handball - Michel Cassier, manager coach

Angoulême 35-29 Bergerac. Samedi 29 octobre 2022, c'est en soirée qu'à débuter ce derby de la 7ème journée de Nationale Une Féminine de handball. Les bergeracoises avaient à cœur de bien négocier ce déplacement, tout en retrouvant d'anciennes joueuses du club passées dans le camp d'en face. La première mi-temps fut disputée et indécise. Elle se conclue par un 17-15 en faveur des charentaises. Au retour des vestiaires, la lutte continue et Bergerac ne se laisse pas impressionner et va même revenir à égalité, 29-29 à moins de dix minutes de la rencontre. "Nous sommes peut-être revenues un peu trop tôt dans ce match et Angoulême a pu se reprendre et nous avons cédé sur deux contre-attaques" nous a expliqué Michel Cassier, coach et manager du Bergerac Périgord Pourpre Handball. Le club jouera un match en retard, le dimanche 6 novembre dans sa salle Louis Aragon, à 16h00, face à Montluçon. Il y aura ensuite une trêve internationale et le championnat de Nationale Une Féminine reprendra fin novembre.

Basket, ProB, mauvaise opération pour Boulazac

Boulazac Basket Dordogne face au Vichy-Clermont au Palio en Pro B © Radio France - Christian Lacombe

Boulazac Basket Dordogne 76-79 Vichy-Clermont. Ce résultat de la 3ème journée de Pro B, n'est pas du tout une bonne opération pour le BBD, battu à domicile et qui pourrait se retrouver, en cas de défaite à Antibes, vendredi prochain, dans la même situation que l'an passé, avec seulement un seul succès à la veille de la 5ème journée. Pour Alexandre Ménard, il s'agit surtout d'un manque de discipline. Mais cette défaite est frustrante et l'absence de Nicolas de Jong a été préjudiciable. Boulazac est presque dans l'obligation de s'imposer à Antibes. Voici les réactions d'Alexandre Ménard, le coach boulazacois et le joueur intérieur du BBD, Louis Cassier. Tous deux sont au micro de Christian Lacombe. Voici les statistiques du match, BBD, Vichy-Clermont, site LNB. Boulazac est 14ème au classement de Pro B et jouera chez le 5ème, Antibes, vendredi soir, à suivre en direct sur France Bleu Périgord.

