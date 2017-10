Football - coupe de la Ligue : Le FC Nantes éliminé logiquement à Tours

Le FC Nantes est éliminé dès son entrée en lice en coupe de la ligue. Les Canaris se sont inclinés à Tours chez le dernier de ligue 2, 3 buts à 1

L'aventure des Canaris en coupe de la ligue s'est terminée mercredi soir au stade de la vallée du Cher à Tours. Les Nantais ont été éliminés en 16èmes de finale par la lanterne rouge de ligue 2. Ils se sont heurtés à des Tourangeaux beaucoup plus agressifs et volontaires, et ne sont jamais parvenus à effacer une entame de match désastreuse.

On a manqué de tout !" Valentin Rongier, milieu de terrain du FC Nantes à la mi-temps du match Tours FC / FC Nantes

En surprenant la défense nantaise, Miguel (4e), Mancini (6e), et Bouazza (19e) ont donné aux Tourangeaux un avantage déterminant. Le pénalty réussi par Lima à dix minutes de la pause n'a pas caché les insuffisances nantaises de la première période. "On a manqué d'agressivité, on a manqué de tout !" pestait Valentin Rongier à la mi-temps.

C'est la mi-temps à Tours, où le FC Nantes, totalement passé à côté de son entame de match, est mené 3-1. #TOURSFCNpic.twitter.com/qwNhma8XDP — FC Nantes (@FCNantes) October 25, 2017

Au retour des vestiaires, les Canaris, n'ont pas réussi à se défaire du marquage très serré de leurs adversaires, et ne se sont jamais trouvés en position de renverser le score. Pire, Walongwa pourtant averti commettait deux fautes consécutives sous les yeux de M. Léonard et héritait d'un carton rouge à l'heure de jeu. Score final 3 buts à 1 pour le Tours FC. Un match à vite oublier pour les Canaris. Certains joueurs alignés par Claudio Ranieri ont sans doute laissé passer leur chance.

Les remplaçant sont venus, on les a vu, on les verra plus... ✌🏻 — BenCmoi (@Benjinho17k) October 25, 2017

Le FC Nantes retrouvera le championnat dès samedi à Dijon. Les Bourguignons sont également éliminés de la coupe de la ligue, après leur défaite face au Stade Rennais (1-2)